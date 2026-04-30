Na sobotnej prechádzke v Trenčíne predstavia známe ulice
Autor TASR
Trenčín 30. apríla (TASR) - Sobotná (2. 5.) prechádzka mestom Trenčín so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou predstaví Ulicu 1. mája a Rozmarínovú ulicu. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Pre účastníkov prechádzky pripravila sprievodkyňa tému, ktorá hovorí o lokalite pôvodne pokrytej záhradami a majermi. V minulosti tieto územia južne od Dolnej brány v Trenčíne ohrozovali povodne, požiare aj nepriateľské vojská. Až neskôr tu postavili evanjelický kostol a na súčasnej Ulici 1. mája postupne vznikli viaceré školy. Nový oceľový cestný most urýchlil výstavbu na Rozmarínovej ulici.
„Účastníci prechádzky sa dozvedia, čo spája advokáta Vojtecha Okruckého a odevný podnik Nehera, kto sa stretával v kníhkupectve u Chovanových a ako sa dnes využíva budova Uhorskej kráľovskej vyššej dievčenskej školy,“ uviedla hovorkyňa.
Stretnutie je o 16.00 h pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. Prechádzka bude trvať približne 90 minút a je bezbariérová. Ak bude niekto potrebovať požičať invalidný vozík, môže oň požiadať na čísle 032/6504 711 alebo na kic@trencin.sk.
