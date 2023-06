Na sobotný maratón na Záhorí je prihlásených takmer 200 pretekárov

Senica 5. júna (TASR) - Na štart Záhoráckeho maratónu, ktorý sa pobeží v sobotu (10. 6.) na trati medzi mestami Senica a Šaštín-Stráže, je doteraz prihlásených takmer 200 pretekárov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



Prihlásiť sa na 34. ročník bude možné aj v deň štartu do 8.30 h pred mestskou plavárňou na Továrenskej ulici v Senici. "Zatiaľ bolo registrovaných 190 pretekárov, z toho 151 mužov a 39 žien. Na maratón je prihlásených 48 pretekárov, z toho 46 mužov a iba dve ženy. Na polmaratón je prihlásených 142 pretekárov, z toho 105 mužov a 37 žien," uviedol člen organizačného tímu Jaroslav Kubíček.



Trať maratónu zostáva nezmenená, maratónci sa otočia v meste Šaštín-Stráže, pri polmaratóne sa bežci otočia na 10,5 kilometri a pobežia naspäť do Senice. "Je to najmä preto, aby mohli pretekári využívať organizačné zázemie v Senici, ktoré je tam vybudované. Po tejto úprave odpadá presun zo Šaštína do Senice a takisto presun batožín," doplnil Kubíček.



Záhorácky maratón, ktorý je súčasťou seriálu Grand Prix Záhoria a Moravsko-slovenského bežeckého pohára, organizuje mesto Senica v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže a obcou Borský Mikuláš a s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.