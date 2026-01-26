< sekcia Regióny
Na SOŠ elektrotechnickej v Matejovciach pribudol technický polygón
Pod Tatrami tak vznikol nový bezbariérový trojpodlažný objekt s novými učebňami automatizácie, energetiky, zvarovne či sústružiarne.
Poprad 26. januára (TASR) - Na Strednej odbornej škole (SOŠ) elektrotechnickej v Poprade - Matejovciach v pondelok slávnostne otvorili nový technický polygón. Ide o ďalší z významných a rozsiahlych investičných projektov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v oblasti školstva. Je zameraný na komplexnú modernizáciu školy a skvalitnenie stredného odborného vzdelávania. Počas slávnostného otvorenia to uviedol predseda kraja Milan Majerský.
„Vďaka európskym peniazom a našim vlastným zdrojom sme vybudovali moderný polygón, ktorý bude slúžiť žiakom. Verím, že pre ich profesijný rozvoj to bude to najlepšie, čo im vieme v rámci stredného odborného školstva dať, aby dokázali rozvíjať svoj talent a pripravili sa na trh práce,“ zhodnotil Majerský s tým, že kraj do modernizácie školy investoval z vlastného rozpočtu približne 3,4 milióna eur. Náklady na výstavbu a technické vybavenie pritom dosiahli 11,3 milióna eur. Projekt krajská samospráva realizovala v spolupráci s Európskou komisiou v rámci iniciatívy Catching-Up Regions (CURI) a v synergii ďalších projektov. S výstavbou budovy na zelenej lúke začali na jeseň v roku 2023.
Pod Tatrami tak vznikol nový bezbariérový trojpodlažný objekt s novými učebňami automatizácie, energetiky, zvarovne či sústružiarne. V polygóne je tiež nové moderné vybavenie vrátane kovoobrábacích strojov či jedinečnej automatickej montážnej linky s príslušenstvom. „Je naozaj špičková, pretože umožňuje programovanie, simuláciu a diagnostiku porúch, takže žiaci po skončení odboru a absolvovaní praxe vedia pracovať na reálnej linke,“ vysvetlil riaditeľ školy Ján Furcoň. V budove pribudli nové prednáškové miestnosti, dielne, tele-prezentačné centrum, jedáleň a tiež športové a ubytovacie zázemie. V rámci vybavenia budú môcť študenti využívať zvarovňu, 3D simulátory elektrických inštalácií, CNC frézy a sústruhy, technologické pracoviská a výukové systémy elektroinštalácií a rozvodov. „Je to pre nás veľký prínos a najmä pre našich absolventov, ktorí budú lepšie pripravení na podmienky trhu práce. Aktuálne máme 318 žiakov v troch študijných a jednom učebnom odbore, sme v duálnom vzdelávaní s piatimi firmami,“ priblížil riaditeľ.
V rámci iniciatívy CURI ide pritom v prvej etape o piatu školu, ktorú sa podarilo zmodernizovať v rámci Prešovského kraja. „V novom programovom období z Programu Slovensko investujeme do ďalších desiatich škôl naprieč celým regiónom ďalších 37 miliónov eur. Jednotlivé investície by mali byť ukončené do konca roka 2027,“ dodala projektová manažérka PSK Ivana Kirkov.
