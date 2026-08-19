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Na SOŠ elektrotechnickej v Trnave pokračujú stavebné práce
Rozsiahla obnova priestorov prebieha v rámci budovania nového Centra excelentnosti pre oblasť energetiky.
Autor TASR
Trnava 19. augusta (TASR) - Na Strednej odbornej škole (SOŠ) elektrotechnickej v Trnave pokračujú stavebné práce. Aktuálne sa sústreďujú najmä na rekonštrukciu prízemia budovy teoretického vyučovania a priestorov pred jedálňou. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Rozsiahla obnova priestorov prebieha v rámci budovania nového Centra excelentnosti pre oblasť energetiky. Investícia do modernizácie školy a jej technológií v hodnote takmer 2,5 milióna eur je spolufinancovaná z európskych zdrojov.
V škole sa postupne obnovujú učebne, technické zázemie aj spoločné priestory. Súčasťou premeny je aj zavádzanie moderných technológií, ako sú virtuálna realita a smart systémy, vďaka ktorým si žiaci bezpečne vyskúšajú náročné postupy z reálnej energetickej praxe.
Cieľom krajskej samosprávy je okrem zlepšenia podmienok a kvality vzdelávania aj príprava študentov na nové príležitosti, ktoré v regióne prinesie plánované rozširovanie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
Rozsiahla obnova priestorov prebieha v rámci budovania nového Centra excelentnosti pre oblasť energetiky. Investícia do modernizácie školy a jej technológií v hodnote takmer 2,5 milióna eur je spolufinancovaná z európskych zdrojov.
V škole sa postupne obnovujú učebne, technické zázemie aj spoločné priestory. Súčasťou premeny je aj zavádzanie moderných technológií, ako sú virtuálna realita a smart systémy, vďaka ktorým si žiaci bezpečne vyskúšajú náročné postupy z reálnej energetickej praxe.
Cieľom krajskej samosprávy je okrem zlepšenia podmienok a kvality vzdelávania aj príprava študentov na nové príležitosti, ktoré v regióne prinesie plánované rozširovanie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.