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Na SOŠ elektrotechnickej v Trnave pokračujú stavebné práce

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Rozsiahla obnova priestorov prebieha v rámci budovania nového Centra excelentnosti pre oblasť energetiky.

Autor TASR
Trnava 19. augusta (TASR) - Na Strednej odbornej škole (SOŠ) elektrotechnickej v Trnave pokračujú stavebné práce. Aktuálne sa sústreďujú najmä na rekonštrukciu prízemia budovy teoretického vyučovania a priestorov pred jedálňou. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Rozsiahla obnova priestorov prebieha v rámci budovania nového Centra excelentnosti pre oblasť energetiky. Investícia do modernizácie školy a jej technológií v hodnote takmer 2,5 milióna eur je spolufinancovaná z európskych zdrojov.

V škole sa postupne obnovujú učebne, technické zázemie aj spoločné priestory. Súčasťou premeny je aj zavádzanie moderných technológií, ako sú virtuálna realita a smart systémy, vďaka ktorým si žiaci bezpečne vyskúšajú náročné postupy z reálnej energetickej praxe.

Cieľom krajskej samosprávy je okrem zlepšenia podmienok a kvality vzdelávania aj príprava študentov na nové príležitosti, ktoré v regióne prinesie plánované rozširovanie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
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