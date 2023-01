VIDEO: Na SOŠ IT otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov

Bratislava 12. januára (TASR) - Na Strednej odbornej škole informačných technológií (SOŠ IT) v Bratislave otvorili vo štvrtok cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Ide o zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



Ide o prvý takýto projekt na území Bratislavského kraja, doteraz sa žiaci mohli vzdelávať na cvičnom polygóne v Bánovciach nad Bebravou a v priebehu tohto roka by mal pribudnúť ďalší v Trnave. Dokopy tak bude mať Západoslovenská distribučná, člen skupiny ZSE, na svojom distribučnom území tri odborné cvičiace priestory.







"Duálne vzdelávanie je už stabilnou súčasťou mnohých firiem elektroenergetického sektora a aj rodičia žiakov reagujú na túto možnosť vzdelávania stále viac a veľmi pozitívne. Hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť – o to viac to platí pre nás, energetikov," povedal Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE. Podľa jeho slov sú žiaci v duálnom vzdelávaní vďaka odbornej systematickej praxi lepšie pripravení na prácu v našej spoločnosti.



Vďaka novému cvičnému polygónu získajú žiaci možnosť naučiť sa to, čo budú reálne využívať v praxi a trénovať si pracovné postupy modernej energetiky. Všetky zariadenia na cvičnom polygóne sú v beznapäťovom stave, aby na nich mohli žiaci bez rizika pracovať. Žiaci získajú aj takýmto spôsobom praktické skúsenosti.



Školstvo a vzdelávanie je pre BSK podľa jeho predsedu Juraja Drobu priorita. "Modernizujeme stredné odborné vzdelávanie, pretože si uvedomujeme, že prax a trh práce potrebuje šikovných a kvalitných odborníkov. Podporujeme tiež zapojenie žiakov do systému duálneho vzdelávania, okrem iného aj tým, že všetci žiaci zapojení do tzv. duálu majú zvýhodnenú cenu ubytovania v našich internátoch a cenu obedov v našich jedálňach," povedal Droba. Aktuálne je v systéme duálneho vzdelávania v BSK zapojených takmer 350 žiakov z 18 stredných odborných škôl a viac ako 100 zamestnávateľov.