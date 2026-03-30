Na SOŠ technológií a remesiel v Bratislave otvorili novú učebňu
Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ. Investícia sa týkala aj ďalších piatich škôl na Slovensku, ktoré majú možnosť sa v rámci technologických zariadení posunúť na špičkovú vysokú úroveň.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Na Strednej odbornej škole (SOŠ) technológií a remesiel v Bratislave otvorili novú učebňu obnoviteľných zdrojov energie. Slúžiť nebude len žiakom, ale aj na vzdelávanie dospelých. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali splnomocnenec ministra pre regionálne školstvo Slavomír Partila, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár a riaditeľ školy Peter Čordáš.
„Spoločne otvárame novú odbornú učebňu pre študijný odbor technik energetických zariadení budov,“ uviedol Čordáš. Učebňu bude možné využiť aj v celoživotnom vzdelávaní. „Nebude len pre žiakov a pedagogických zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa bude chcieť vzdelávať v rámci rekvalifikácie alebo ak si chce zmeniť nejakým spôsobom kvalifikáciu,“ priblížil Hadár.
Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ. Investícia sa podľa Partilu týkala aj ďalších piatich škôl na Slovensku, ktoré majú možnosť sa v rámci technologických zariadení posunúť na špičkovú vysokú úroveň. Ďalších šesť škôl je podľa neho pripravených posunúť sa na najvyšší level v oblasti elektromobility, ktorú možno dosiahnuť v rámci technologických možností a prepojeniach odborného vzdelávania s praxou.
„Spoločne otvárame novú odbornú učebňu pre študijný odbor technik energetických zariadení budov,“ uviedol Čordáš. Učebňu bude možné využiť aj v celoživotnom vzdelávaní. „Nebude len pre žiakov a pedagogických zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa bude chcieť vzdelávať v rámci rekvalifikácie alebo ak si chce zmeniť nejakým spôsobom kvalifikáciu,“ priblížil Hadár.
Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ. Investícia sa podľa Partilu týkala aj ďalších piatich škôl na Slovensku, ktoré majú možnosť sa v rámci technologických zariadení posunúť na špičkovú vysokú úroveň. Ďalších šesť škôl je podľa neho pripravených posunúť sa na najvyšší level v oblasti elektromobility, ktorú možno dosiahnuť v rámci technologických možností a prepojeniach odborného vzdelávania s praxou.