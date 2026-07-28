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Na SOŠ v košickej Šaci vzniká Talentcentrum
Predseda KSK Rastislav Trnka poukázal na to, že každý rok stoja ôsmaci a deviataci pred dôležitým rozhodnutím, kam po základnej škole, ktoré ovplyvní ich budúcnosť.
Autor TASR
Košice 28. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje nový projekt v oblasti vzdelávania a kariérneho poradenstva. V priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) priemyselných technológií v Košiciach-Šaci aktuálne prebieha rekonštrukcia priestorov pre prvé krajské Talentcentrum. Žiakom základných škôl pomôže odhaliť ich silné stránky a zorientovať sa pri výbere strednej školy. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Rekonštrukcia a vybavenie priestorov si vyžiada zhruba jeden milión eur, pričom financovanie ide z krajského rozpočtu. „Talentcentrum by malo byť otvorené už v septembri tohto roka. Pôjde o štvrté talentcentrum na Slovensku, podobné fungujú už v Nitre, Žiline a Trnave,“ oznámil KSK.
Kraj využíva letné prázdniny na rekonštrukciu nevyužitých priestorov školy, kde aktuálne prebieha komplexná obnova. Po dokončení stavebnej časti bude centrum vybavené špičkovými technológiami, modernou výpočtovou technikou a diagnostickými zariadeniami. Súčasťou budú testovacie miestnosti, jedna s výpočtovou technikou, ktorá preverí logické myslenie, pamäť, kognitívne schopnosti, priestorovú predstavivosť či IT znalosti. Talentcentrum bude zahŕňať aj špeciálnu športovo-diagnostickú zónu so zariadeniami na meranie fyzickej kondície, reakčného času a motoriky.
„V budúcnosti by mala pribudnúť VR miestnosť, kde si prostredníctvom virtuálnej reality žiaci vyskúšajú rôzne typy povolaní a pripravuje sa aj spolupráca s Inovačným centrom Košického kraja, ktorá má rozvíjať potenciál a najväčšie talenty detí,“ informovala Strojná.
Služby Talentcentra budú môcť využiť bezplatne najmä siedmaci až deviataci základných škôl. Denná kapacita centra bude približne 40 žiakov. Ročne tak poradenskými a diagnostickými aktivitami podľa krajskej samosprávy prejde 5000 až 6000 školákov.
Predseda KSK Rastislav Trnka poukázal na to, že každý rok stoja ôsmaci a deviataci pred dôležitým rozhodnutím, kam po základnej škole, ktoré ovplyvní ich budúcnosť. „Mnohí z nich presne nevedia, v čom vynikajú, hľadajú cestu, ako rozvíjať svoj talent, alebo odchádzajú z nášho kraja študovať inde. Chceme tento trend zmeniť a pomôcť žiakom rozvíjať ich nadanie, preto zakladáme Talentcentrum. Vďaka modernej diagnostike ich nasmerujeme na strednú školu, kde svoj potenciál naplno rozvinú,“ uviedol.
Rekonštrukcia a vybavenie priestorov si vyžiada zhruba jeden milión eur, pričom financovanie ide z krajského rozpočtu. „Talentcentrum by malo byť otvorené už v septembri tohto roka. Pôjde o štvrté talentcentrum na Slovensku, podobné fungujú už v Nitre, Žiline a Trnave,“ oznámil KSK.
Kraj využíva letné prázdniny na rekonštrukciu nevyužitých priestorov školy, kde aktuálne prebieha komplexná obnova. Po dokončení stavebnej časti bude centrum vybavené špičkovými technológiami, modernou výpočtovou technikou a diagnostickými zariadeniami. Súčasťou budú testovacie miestnosti, jedna s výpočtovou technikou, ktorá preverí logické myslenie, pamäť, kognitívne schopnosti, priestorovú predstavivosť či IT znalosti. Talentcentrum bude zahŕňať aj špeciálnu športovo-diagnostickú zónu so zariadeniami na meranie fyzickej kondície, reakčného času a motoriky.
„V budúcnosti by mala pribudnúť VR miestnosť, kde si prostredníctvom virtuálnej reality žiaci vyskúšajú rôzne typy povolaní a pripravuje sa aj spolupráca s Inovačným centrom Košického kraja, ktorá má rozvíjať potenciál a najväčšie talenty detí,“ informovala Strojná.
Služby Talentcentra budú môcť využiť bezplatne najmä siedmaci až deviataci základných škôl. Denná kapacita centra bude približne 40 žiakov. Ročne tak poradenskými a diagnostickými aktivitami podľa krajskej samosprávy prejde 5000 až 6000 školákov.
Predseda KSK Rastislav Trnka poukázal na to, že každý rok stoja ôsmaci a deviataci pred dôležitým rozhodnutím, kam po základnej škole, ktoré ovplyvní ich budúcnosť. „Mnohí z nich presne nevedia, v čom vynikajú, hľadajú cestu, ako rozvíjať svoj talent, alebo odchádzajú z nášho kraja študovať inde. Chceme tento trend zmeniť a pomôcť žiakom rozvíjať ich nadanie, preto zakladáme Talentcentrum. Vďaka modernej diagnostike ich nasmerujeme na strednú školu, kde svoj potenciál naplno rozvinú,“ uviedol.