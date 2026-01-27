< sekcia Regióny
Na SOŠ v Rimavskej Sobote a Žiari nad Hronom budú dni otvorených dverí
Autor TASR
Banská Bystrica 27. januára (TASR) - Na stredných odborných školách (SOŠ) v Rimavskej Sobote a Žiari nad Hronom sa budú konať poobedné dni otvorených dverí. Školy záujemcom predstavia svoje zameranie aj vybavenie vrátane agro dronov či kuchyne určenej na výučbu modernej gastronómie. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
Deň otvorených dverí sa počas januára už konal na SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Pre budúcich študentov a rodičov boli pripravené kynologické ukážky, diagnostika vozidiel či ochutnávka tradičnej i modernej kuchyne. S predstavovaním stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja BBSK tento týždeň pokračuje v Rimavskej Sobote a Žiari nad Hronom.
SOŠ technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote otvorí svoje brány pre verejnosť v stredu (28. 1.) o 16.00 h. „Škola sa predstaví prostredníctvom tematických zastávok od pekárenskej, cukrárskej a mäsiarskej výroby až po modernú autodielňu a ukážky inteligentnej poľnohospodárskej techniky vrátane agro dronov. Program doplnia ochutnávky, súťaže a diskusia o budúcnosti odborného vzdelávania prepojeného s praxou,“ priblížila Čierna.
V priestoroch SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom sa popoludňajší deň otvorených dverí uskutoční vo štvrtok (29. 1.), pre návštevníkov je pripravená fašiangová škola v praxi s dôrazom na modernú gastronómiu, zážitkové služby a kreativitu. Súčasťou programu bude aj prezentácia cukrárskych zručností či barberská show.
„Dni otvorených dverí v poobedných hodinách možno nie sú úplne typické, no práve pre rodičov budúcich prvákov sú mimoriadne praktické. Záujemcovia o štúdium majú dostatok času na obhliadku školy, kde deti nesedia len v laviciach, ale v praxi ukazujú, čo všetko im škola dala,“ skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
