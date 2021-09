V Rožňave zatvorili strednú školu, nakazila sa štvrtina pedagógov

Košice 7. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) eviduje k utorku prípady ochorenia COVID-19, ktoré zasiahli do režimu vyučovania, na ôsmich krajských stredných školách, šesť z nich je v Košiciach a dve v Rožňave. Na rožňavskej Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej je na COVID-19 pozitívne testovaná až štvrtina pedagogického zboru. „Podľa dohody s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave bolo na tejto škole na pondelok (6. 9.) a utorok nariadené riaditeľské voľno,“ uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Celkovo KSK eviduje na SOŠ v Rožňave desať pozitívne testovaných prípadov v pedagogickom zbore a jeden medzi nepedagogickými zamestnancami. Zamestnanci a úzke kontakty pozitívne testovaných priebežne absolvujú PCR testy. „V závislosti od celkového počtu pozitívnych prípadov plánuje škola od stredy (8. 9.) učiť dištančne. Keďže pozitívne testovaná bola doposiaľ štvrtina pedagogického zboru, s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude vyučovať s upraveným rozvrhom,“ konštatovala hovorkyňa. Škola sa aj naďalej riadi pokynmi RÚVZ v Rožňave.



Prípady nákazy COVID-19, ktoré zasiahli do režimu vyučovania, sú na ďalších siedmich stredných školách. „Tieto triedy sú v karanténe a automaticky prešli na dištančné vzdelávanie,“ doplnila Terezková.



Ide o dve triedy na Strednej športovej škole na Triede SNP v Košiciach a po jednej triede na košických školách SOŠ beauty služieb na Gemerskej ulici, Stredná zdravotnícka škola Kukučínova, Gymnázium Poštová, Gymnázium Trebišovská a Gymnázium na Opatovskej ceste, v Rožňave je to Stredná zdravotnícka škola.



KSK je zriaďovateľom celkovo 63 stredných škôl.