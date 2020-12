Na spadnutom moste pri Kysaku ukončili búracie práce

Košice 21. decembra (TASR) – Na zrútenom moste medzi Kysakom a Veľkou Lodinou v piatok (18. 12.) ukončili prvú etapu prác. V rámci nej došlo k odstráneniu sutiny z toku rieky Hornád a zbúraniu a odstráneniu zvyšných častí nosníkov vrátane mostného zvršku a nosnej konštrukcie. Celkovo zhotoviteľ diela odstránil viac ako 200 ton stavebného materiálu, informoval v pondelok Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).



"Po zrealizovaní všetkých administratívnych úkonov búracie práce prebehli podľa harmonogramu prác, ukončené boli do dvoch týždňov, tak ako bolo verejne deklarované," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v piatok zároveň realizovala diagnostiku spodnej stavby mosta, jej výsledky budú známe v druhej polovici januára. "Vďaka nej zistíme, v akom stave je stredový pilier. Zároveň sme v piatok informovali Okresný úrad Košice-okolie o ukončení búracích prác a možnosti prevziať stavenisko s cieľom osadenia náhradného premostenia. Keďže sa snažíme robiť maximum, aby bol most čo najskôr prejazdný pre občanov, vychádzame v ústrety okresnému úradu a zabezpečíme účasť stavebného dozoru, stavbyvedúceho aj projektanta počas prác na osádzaní premostenia," konštatoval Trnka.



Aktuálne podľa KSK už nič nebráni tomu, aby okresný úrad začal s prácami na osádzaní dočasného premostenia poskytnutého Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. Do jeho osadenia bude Správa ciest KSK naďalej zabezpečovať zimnú údržbu na obchádzkovej trase cez osadu Sopotnica.



Zhotoviteľ aktuálne pracuje na príprave projektovej dokumentácie na výstavbu nového mosta. Stáť by mal do 300 pracovných dní od prevzatia staveniska v cene 1.752.000 eur. Financovaná bude z krajského rozpočtu.



Časť mosta M4959 sa zrútila do Hornádu 30. októbra, keď bol pre havarijný stav uzavretý.