Na Špic v Komárne sa po rokoch vrátila socha patróna mostov a vôd
Malá kaplnka na Alžbetinom moste, ktorej súčasťou bola aj socha sv. Jána Nepomuckého, bola známa ako Sárkány „Dračia“ kaplnka.
Autor TASR
Komárno 29. decembra (TASR) - Socha patróna mostov a vôd sv. Jána Nepomuckého sa po rokoch vrátila na Špic v Komárne, najvýchodnejší cíp Žitného ostrova. Socha bola v minulosti súčasťou kaplnky na Alžbetinom ostrove, ktorá bola zbúraná počas výstavby zdvíhacieho mosta. Jej obnovu finančne podporil Dunajský fond Nadácie CEF sumou 6000 eur, informovala radnica.
Malá kaplnka na Alžbetinom moste, ktorej súčasťou bola aj socha sv. Jána Nepomuckého, bola známa ako Sárkány „Dračia“ kaplnka. Podľa dobových záznamov ju v roku 1815 z vďaky postavili János a István Sárkány po tom, ako sa šťastne zachránili z plavby, ktorú zastihla silná búrka.
Pôvodnú kaplnku pre jej nízku polohu pravidelne zaplavovali povodne, preto ju zbúrali a na vyššom násype postavili novú. Táto stavba bola napokon odstránená v roku 1968 počas prác v okolí zdvíhacieho mosta.
Vo výklenku jednej zo stien kaplnky mala byť umiestnená socha svätého Jána Nepomuckého. Vápencové dielo, datované do 18. storočia, sa nachádza v zbierkach Podunajského múzea v Komárne v reštaurovanom stave. Počas jej obnovy vytvoril reštaurátor Ondrej Csütörtöki kópiu sochy. Práve táto kópia bola aktuálne osadená na Špici na mramorovom podstavci.
Svätý Ján Nepomucký je uctievaný najmä ako patrón mostov, riek a všetkých vodákov. Narodil sa okolo roku 1345 v Nepomuku na území dnešného Česka. Bol katolíckym kňazom a právnikom. Na príkaz českého kráľa Václava IV. bol umučený, pretože odmietol porušiť spovedné tajomstvo a prezradiť obsah spovede kráľovnej. Následne ho zhodili z Karlovho mosta v Prahe do rieky Vltavy. Za svätého bol vyhlásený v roku 1729.
