Na Spiši je mimoriadna situácia pre kalamitu v 3 mestách a 5 obciach

Poprad 5. februára (TASR) - Mimoriadna situácia trvá pre kalamitu vo viacerých obciach a mestách na Spiši aj v nedeľu. Ministerstvo vnútra informovalo, že v Kežmarskom okrese platí v mestách Spišská Stará Ves a Spišská Belá a tiež v obciach Malá Franková a Osturňa. V okrese Poprad vyhlásili mimoriadnu situáciu vo Svite a obciach Šuňava, Štrba a Ždiar. Všade sa snažia odstrániť následky silného sneženia a prudkého vetra, ktoré región pod Tatrami zasiahol najmä v sobotu (4.2.).



Starosta Ždiaru Pavel Bekeš TASR potvrdil, že od rána sa snažia sprejazdniť a najmä rozšíriť všetky miestne komunikácie, situáciu im však komplikuje množstvo áut turistov.



"Nám ešte do polnoci snežilo, takže sme pracovali aj v noci. Spriechodnili sme všetky prístupové obecné cesty, ráno sme začali frézovať prístupové cesty k usadlostiam, ktoré sú vzdialenejšie a sú úplne zafúkané. Sneh sa snažíme odhŕňať do strán a na okolité lúky," uviedol starosta. Odhaduje, že v obci je približne 1,2 metra snehu, miestami majú pri cestách aj takmer trojmetrové mantinely. Problémy boli podľa neho najmä v časti Antoškovský vrch, v Bachledovej doline i na vyšnom konci obce. V nedeľu boli v teréne dva traktory s pluhom a radlicami, komunikácie frézujú tri frézy a ďalšie dva mechanizmy odhŕňajú sneh.



"V porovnaní so sobotou je to lepšie, v noci ešte snežilo, ale situácia sa stabilizovala. V pondelok 6. februára budeme pokračovať s vývozom snehu z krajníc, chodníkov, parkovísk a ďalších plôch," uviedol pre TASR primátor Spišskej Starej Vsi Ján Kurňava. Napadlo tam približne pol metra snehu, ktorý nebolo kam odvážať. Situáciu komplikovala v sobotu aj neprejazdná prístupová cesta cez Spišskú Maguru.



V Štrbe napadlo podľa starostu Michala Sýkoru odhadom asi 50 centimetrov snehu, pričom tam už mali aj staršiu snehovú nádielku. "Včera to bolo naozaj kruté, popadali nám aj stromy na sídlisku i v časti na Tatranskej Štrbe. Teraz už tak silno nefúka, ale snehu máme strašne veľa. S technikou nám pomáha aj družstvo, musíme odpratávať hlavnú časť obce, Tatranskú Štrbu, aj Štrbské Pleso a máme aj štyri chatové oblasti. Robíme, čo môžeme," skonštatoval starosta. Dodal, že sa im zatiaľ nepodarilo sprístupniť všetky úseky, niektoré nedostupnejšie ulice budú musieť sprejazdniť frézou.