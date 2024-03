Na Spiši je takmer 400 okrskov, miestnosti otvorili načas

Spišská Nová Ves/Poprad/Stará Ľubovňa 23. marca (TASR) - Na Spiši je takmer 400 okrskov, všetky volebné miestnosti sa podľa všetkého otvorili načas. V okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica nehlásili okresným volebným komisiám žiadne zdržanie.



"U nás je všetko v poriadku, nemáme hlásené žiadne incidenty alebo že by niekto meškal či neotvoril vôbec. Okrskov máme 68, ťažko povedať, aká bude účasť, ale predpokladáme, že to bude viac ako 50 percent," uviedol pre TASR zapisovateľ okresnej volebnej komisie v Kežmarku Dušan Mašlonka.



V Poprade a Levoči je dohromady 139 volebných okrskov, aj tam otvorili všetky načas. Zapisovateľ tamojšej okresnej komisie Maroš Baranec uviedol, že v priebehu dňa sa chystajú na viaceré výjazdy, zatiaľ však nemajú vytypované konkrétne lokality. "Volebná účasť zvyčajne kolíše okolo 50 až 60 percent, predpokladáme, že to bude takto aj tentoraz," dodal.



Pokojná situácia bola ráno aj v okrese Stará Ľubovňa a podľa zapisovateľa okresnej volebnej komisie nikto zo 62 okrskov zdržanie, resp. problémy nehlásil. V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica je približne 120 okrskov. "Je to taký rozťahaný región, ale voľby sú zvyčajne bezproblémové. Pôjdeme sa v priebehu dňa pozrieť aj do niektorých okrskov, kedysi dávno boli problémy napríklad vo Švedlári a tiež v Žehre, kde je veľká rómska komunita. Veríme, že tento raz bude všetko bezproblémové. Tá účasť je rôzna, podľa toho, kde je aká silná motivácia," uviedol člen okresnej volebnej komisie v Spišskej Novej Vsi Anton Mican.



Voliči si vyberajú spomedzi deviatich kandidátov a v ére samostatného Slovenska ide o šiestu priamu voľbu hlavy štátu.