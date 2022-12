Na Spiši okresné mestá pripravili počas Vianoc program i tradičné trhy

Levoča/Spišská Nová Ves/Poprad 2. decembra (TASR) – Vianočnú výzdobu rozsvietia v historickom meste Levoča už tento pondelok 5. decembra. Ľubomíra Čujová z referátu komunikácie a marketingu na mestskom úrade (MsÚ) pre TASR uviedla, že žiadne novinky v rámci nej tento rok nepribudnú.



Vianočné trhy sa uskutočnia 10. decembra od 12. hodiny. Okrem vystúpení miestnych umelcov či vianočného koncertu speváčky Janais, sa môžu obyvatelia tešiť aj na sprievodný program - vyrezávanie ľadovej sochy, maľovanie do piesku. "Samozrejme, neodmysliteľné sú stánky s občerstvením a remeselnými výrobkami," doplnila Čujová.



V Spišskej Novej Vsi aktuálne stále pracujú na rozmiestnení jednotlivých svetelných prvkov, celé mesto bude kompletne vyzdobené od polovice decembra. Vedúci oddelenia komunálneho servisu na MsÚ Peter Hamrák uviedol, že s demontážou sa následne začne 6. januára 2023. "V rámci šetrenia bežných výdavkov sme sa v tomto roku rozhodli nerozširovať vianočnú výzdobu. Budú použité iba tie časti, ktoré majú úsporné LED žiarovky. Verejné osvetlenie vrátane dodávky elektrickej energie je v správe externej spoločnosti, mestu tak nevzniknú dodatočné náklady v súvislosti s vianočným osvetlením," ozrejmil. Vianočný trh bude v Spišskej Novej Vsi trvať tri dni, od 9. do 11. decembra. Okrem stánkov je pripravený aj kultúrny program. Jeho súčasťou bude divadelné predstavenie, lampiónový sprievod či vystúpenia viacerých umelcov.



Aj v Poprade slávnostne rozsvietia vianočnú výzdobu v pondelok podvečer. O deň skôr, v nedeľu 4. decembra do jednotlivých častí zavíta Putujúci Mikuláš, o 11. h začne na Námestí sv. Egídia a po 17. h skončí v mestskej časti Stráže. Program Popradských Vianoc odštartoval v nedeľu (25. 11.) prvým adventným vežovým koncertom a zapálením adventnej sviece na fontáne. Do konca decembra sú pripravené divadelné predstavenia v Dome kultúry, od 14. do 17. decembra vianočné trhy, a tiež Vianoce na ľade či Vianoce v útulku.



V Starej Ľubovni budú vianočné predajné trhy na pešej zóne od 12. do 18. decembra. Samospráva pripravila tiež niekoľko koncertov, predstavení, menších výstav a ďalšie podujatia chystajú aj na tamojšom hrade. Podrobný program nájdu záujemcovia na webovom sídle mesta.



V Kežmarku sústredili hlavný program na deň sv. Lucie 13. decembra. "Vystúpia deti z miestnych materských, základných, stredných a umeleckých škôl a folklórne súbory vrátane detských kolektívov Maguráčik a Goralik. Ľudové tradície pripomenú aj dospelí zo súborov z regiónu," priblížila hovorkyňa mesta Barbora Sosková. Vianočná výzdoba bude v Kežmarku svietiť od nedele približne do 10. januára.