Na Spiši si pripomínajú boje pod Braniskom v roku 1945
Autor TASR
Levoča 30. januára (TASR) - V Levoči a obciach Granč-Petrovce a Beharovce sa v piatok konali pietne akty, odhaľovania pamätných tabúľ a živá história na tému bojov 1. československého armádneho zboru pod Braniskom v roku 1945. V sobotu (31. 1.) si v obci Dúbrava pripomenú jej oslobodenie.
Účastníci podujatia v sobotu pôjdu po modrej turistickej značke v smere k Obecnému úradu v Dúbrave, kde sa následne uskutoční nástup vojakov 1. československého zboru a pietny akt odhalenia pamätnej tabule. Na poludnie je na programe ukážka oslobodzovacích bojov v smere Harakovce.
V druhej polovici januára 1945 sa jednotky 1. československého armádneho zboru po postupe východným Slovenskom dostali k hrebeňu pohoria Branisko, kde narazili na nečakane silný odpor nemeckých vojsk a pri čelnom útoku utrpeli straty. Obrat v situácii priniesol postup Červenej armády údolím Hornádu a obchvatné manévre československých jednotiek cez okolité obce, ktoré prinútili Nemcov ustúpiť smerom k Levoči. Dňa 25. januára 1945 tak československé vojsko rýchlym postupom, aj za pomoci miestneho obyvateľstva pri opravách zničených ciest oslobodilo Spišské Podhradie a desiatky ďalších obcí, pričom boje sa následne presunuli ďalej na západ.
