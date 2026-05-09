Na Spišskom hrade otvárajú novú sezónu
Autor TASR
Spišské Podhradie 8. mája (TASR) - Na Spišskom hrade v sobotu otvárajú hlavnú turistickú sezónu. Kultúrno-propagačná manažérka SNM - Spišského múzea Lenka Girová informovala, že aj tento rok si počas slávnostného otvorenia pripravili atraktívny program pre verejnosť, ktorý sa začne o 13.00 h ceremoniálnym sprievodom v kostýmoch. Hrad je pritom pre turistov vďaka priaznivému počasiu sprístupnený už od konca februára.
Spišský hrad patril v minulom roku medzi najnavštevovanejšie kultúrne pamiatky na Slovensku. Navštívilo ho viac ako 140.000 návštevníkov. Spišské múzeum plánuje na úspešnú sezónu nadviazať aj v tomto roku. „Návštevníci sa môžu v deň slávnostného otvorenia tešiť na ukážky šermiarskych duelov, streľby z historických palných zbraní, ochutnávky z hradnej kuchyne či historické hry pre deti. Exhibičné vystúpenia predvedie Skupina historického šermu JAGO zo Spišskej Novej Vsi. Očakávame zvýšený záujem verejnosti a veríme, že návštevníci strávia na hrade so svojimi rodinami príjemné popoludnie,“ uviedla Girová.
Múzeum zároveň pripravuje bohatý program počas celého leta. V priebehu sezóny ponúkne pestrú škálu podujatí. „Už v júni sa uskutoční dvojtýždňové zábavno-vzdelávacie podujatie Hradohranie určené pre materské a základné školy z regiónu. Počas leta pripravujeme päť nočných prehliadok Spišského hradu spojených s videomappingom, o ktoré bol minulý rok mimoriadny záujem. Štandardné prehliadky obohatí združenie umelcov NATALIS, ktoré pútavou formou priblíži dejiny hradu a s ním späté legendy,“ prezradil vedúci odborného oddelenia múzea Jozef Kušnír. V júli a auguste sa uskutočnia dve podujatia Škola šermu v podaní skupiny historického šermu COHORS. Vrcholom sezóny bude dvojdňový rytiersky turnaj v auguste. Letnú sezónu uzatvoria koncom augusta dvojdňovým podujatím s divadelnými predstaveniami, ochutnávkami stredovekej kuchyne a workshopmi historickej gastronómie.
Na Spišskom hrade v súčasnosti stále prebiehajú stavebné práce, a to v hornej časti, ktorá je z tohto dôvodu dočasne neprístupná. „Návštevníci však môžu vystúpiť na románsku vežu, najvyšší objekt hradu, ponúkajúci nádherné panoramatické výhľady do širokého okolia. Sprístupnené sú aj stredné a dolné nádvorie, kde sa budú konať všetky plánované kultúrno-spoločenské podujatia,“ doplnil Kušnír. Hrad je otvorený denne od 9.00 do 19.00 h.
