Na Spišskom hrade otvorili letnú turistickú sezónu bohatým programom

Spišské Podhradie 21. mája (TASR) - Nedeľňajší slávnostný ceremoniál otvorenia letnej turistickej sezóny na Spišskom hrade sa nesie v znamení osláv 30. výročia zápisu hradu a celej lokality do zoznamu UNESCO. Pre návštevníkov si Slovenské národné múzeum (SNM) - Spišské múzeum v Levoči pripravilo bohatý program



"Dnešok sme začali svätou omšou na dolnom nádvorí, netradične, pretože hradná kaplnka je súčasťou rekonštrukcie a v areáli, ktorý je pre návštevníkov neprístupný. Prístupné je stredné a dolné nádvorie, na ktorom prebieha program. V podstate ide o šermiarske, tanečné a hudobné vystúpenia," uviedla pre TASR zástupkyňa riaditeľky múzea Dáša Uharčeková Pavúková s tým, že program je v sobotu do 16.00 h, avšak hrad je prístupný do 19.00 h.



V hradnej kuchyni návštevníci môžu nielen vidieť, ako sa kedysi pieklo podľa starých receptov, ale aj ochutnať rôzne jedlá. Múzeum si pre návštevníkov v sobotu i počas celej sezóny pripravilo výstavu fotografií Petra Župníka, ktorá je venovaná výročiu zápisu lokality do zoznamu UNESCO. Fotografie sú nainštalované priamo na hradných múroch.



Hlavnou novinkou tejto sezóny je otvorenie expozície virtuálnej reality v priestore na strednom nádvorí s názvom Spišský hrad a okolie.



"Návštevníci si budú môcť pozrieť z iného pohľadu Spišský hrad a celú lokalitu. Nahliadnu aspoň takto do priestorov, ktoré sú teraz uzavreté, a aspoň čiastočne uvidia, kam sa budú môcť tešiť, keď Spišský hrad bude už zrekonštruovaný a prístupný komplexne," doplnila Uharčeková Pavúková.



Spišský hrad je počas letnej sezóny pre verejnosť otvorený každý deň od 9.00 do 19.OO h. "Počas júla a augusta budú soboty predĺžené, keďže budeme mať nočné prehliadky," povedala zástupkyňa riaditeľky.