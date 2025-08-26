< sekcia Regióny
Na Spišskom hrade sa s prázdninami rozlúčia divadlom
Počas posledného augustového víkendu tam návštevníkom ponúknu program zameraný na rodiny s deťmi.
Autor TASR
Spišské Podhradie 26. augusta (TASR) - Na Spišskom hrade chystajú rozlúčku s letnými prázdninami. Počas posledného augustového víkendu tam návštevníkom ponúknu program zameraný na rodiny s deťmi. Kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči Lenka Girová informovala, že historické priestory ožijú divadelnými predstaveniami, ktoré sľubujú zábavu pre všetky vekové kategórie.
„Našou snahou je ukázať, že Spišský hrad nie je len miestom s bohatou históriou, ale aj živým centrom kultúry a zábavy pre všetky vekové kategórie. Tento víkend sa budeme venovať predovšetkým našim najmenším návštevníkom a ich rodičom,“ dodala Girová. Podujatie sa začne v piatok 29. augusta nočnou prehliadkou hradu, ktorá bude zároveň poslednou v tomto roku. O víkendový program sa postarajú divadelné zoskupenia. V sobotu 30. augusta sa deti môžu tešiť na rozprávku Čižmy pána Barnabáša v podaní Divadla Crocus, ktorá sa odohrá o 11.00 h a o 14.00 h. V nedeľu 31. augusta bude na programe predstavenie Tri zlaté vlasy deda Vševeda od Divadla teatrálnej skratky, ktoré sa bude hrať až trikrát - o 11.00 h, 13.00 h a posledný o 15.00 h. Všetky predstavenia sú zahrnuté v cene bežného vstupného.
„Očakávame, že rozlúčka s prázdninami priláka mnoho rodín, ktoré si chcú užiť posledné dni prázdnin v historickom prostredí. Program podujatia je zostavený s ohľadom na rôzne záujmy návštevníkov a vďaka viacerým termínom predstavení počas víkendu si môžu svoj program flexibilne prispôsobiť,“ dodala múzejná pedagogička Spišského múzea Anna Parobečková.
Girová zhodnotila, že končiaca sa letná sezóna bola na Spišskom hrade mimoriadne úspešná. Jedným z najväčších lákadiel bol Rytiersky turnaj, ktorý navštívilo takmer 4000 ľudí. Veľký záujem verejnosti podľa nej zaznamenali aj nočné prehliadky hradu, ktoré ponúkli jedinečný pohľad na historické priestory v netradičnej atmosfére. Výrazným obohatením návštevníckeho zážitku bolo aj opätovné sprístupnenie románskej veže, ktorá bola uzavretá takmer štyri roky. Od otvorenia v marci hrad zaznamenal viac než 100.000 návštevníkov.
Aj po skončení sa letných prázdnin zostane Spišský hrad otvorený a ponúkne návštevníkom zaujímavý jesenný program. Rôzne podujatia, ktoré si návštevníci môžu užiť v septembri, budú zverejnené na oficiálnych sociálnych sieťach a webovej stránke múzea.
„Našou snahou je ukázať, že Spišský hrad nie je len miestom s bohatou históriou, ale aj živým centrom kultúry a zábavy pre všetky vekové kategórie. Tento víkend sa budeme venovať predovšetkým našim najmenším návštevníkom a ich rodičom,“ dodala Girová. Podujatie sa začne v piatok 29. augusta nočnou prehliadkou hradu, ktorá bude zároveň poslednou v tomto roku. O víkendový program sa postarajú divadelné zoskupenia. V sobotu 30. augusta sa deti môžu tešiť na rozprávku Čižmy pána Barnabáša v podaní Divadla Crocus, ktorá sa odohrá o 11.00 h a o 14.00 h. V nedeľu 31. augusta bude na programe predstavenie Tri zlaté vlasy deda Vševeda od Divadla teatrálnej skratky, ktoré sa bude hrať až trikrát - o 11.00 h, 13.00 h a posledný o 15.00 h. Všetky predstavenia sú zahrnuté v cene bežného vstupného.
„Očakávame, že rozlúčka s prázdninami priláka mnoho rodín, ktoré si chcú užiť posledné dni prázdnin v historickom prostredí. Program podujatia je zostavený s ohľadom na rôzne záujmy návštevníkov a vďaka viacerým termínom predstavení počas víkendu si môžu svoj program flexibilne prispôsobiť,“ dodala múzejná pedagogička Spišského múzea Anna Parobečková.
Girová zhodnotila, že končiaca sa letná sezóna bola na Spišskom hrade mimoriadne úspešná. Jedným z najväčších lákadiel bol Rytiersky turnaj, ktorý navštívilo takmer 4000 ľudí. Veľký záujem verejnosti podľa nej zaznamenali aj nočné prehliadky hradu, ktoré ponúkli jedinečný pohľad na historické priestory v netradičnej atmosfére. Výrazným obohatením návštevníckeho zážitku bolo aj opätovné sprístupnenie románskej veže, ktorá bola uzavretá takmer štyri roky. Od otvorenia v marci hrad zaznamenal viac než 100.000 návštevníkov.
Aj po skončení sa letných prázdnin zostane Spišský hrad otvorený a ponúkne návštevníkom zaujímavý jesenný program. Rôzne podujatia, ktoré si návštevníci môžu užiť v septembri, budú zverejnené na oficiálnych sociálnych sieťach a webovej stránke múzea.