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Na Splanekore 2.0 vypláva na Váh rekordný počet netradičných plavidiel
K rekordnému počtu prihlásených posádok prispelo aj spoločné stavanie plavidiel, ktoré sa uskutočnilo v rámci Festivalu komunít.
Autor TASR
Trenčín 14. júna (TASR) - Rekordných 18 vlastnoručne vyrobených netradičných plavidiel vypláva v sobotu 20. júna na rieku Váh v Trenčíne v rámci podujatia Splanekor 2.0. Rieka sa premení na živé miesto plné kreativity, humoru, športu a spoločných zážitkov. Podujatie je súčasťou Európskeho kultúrneho leta. Informovala o tom PR manažérka Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 Tereza Fojtová.
Podujatie je podľa nej výsledkom niekoľkomesačnej prípravy a otvorenej výzvy pre verejnosť. Prihlásiť sa mohol každý - rodiny, skupiny priateľov, kolegovia či susedia s chuťou vytvoriť vlastné netradičné plavidlo. K rekordnému počtu prihlásených posádok prispelo aj spoločné stavanie plavidiel, ktoré sa uskutočnilo v rámci Festivalu komunít.
„Splanekor 2.0 je ukážkou toho, ako dokáže kultúra prepájať ľudí. Váh sa na jeden deň stane javiskom fantázie, tvorivosti a komunitného života. Presne takéto podujatia - otvorené a dostupné pre všetkých - prinášame v rámci programu Trenčín 2026 po celý rok,“ doplnil riaditeľ projektu EHMK Stanislav Krajči.
Splanekor 2.0 nadväzuje na tradíciu obľúbeného trenčianskeho podujatia a zároveň prináša jeho novú podobu pre súčasné generácie. Spája komunitný rozmer, environmentálne témy, kreatívne vzdelávanie aj kultúrny program do jedného letného dňa pri vode.
Program sa začne o 14.00 h v rekreačnej zóne Ostrov v Trenčíne športovými aktivitami a hrami pre všetky vekové kategórie. Súčasťou popoludnia bude aj Paddle Cup, gastrozóna s letnými chuťami a oddychová chill zóna. Hlavným bodom programu bude plavba netradičných plavidiel po Váhu. O víťazoch rozhodne aj detská porota.
Počas dňa vystúpi CirKusKus a hudobný program ponúknu kapely Alten Kompoten, Buchajtramka a Hudba z Marsu. Večernú atmosféru zavŕši Benátska noc, počas ktorej rozžiaria rieku nasvietené plavidlá. Jej súčasťou bude aj akustický koncert Frankyho & Sama.
Podujatie je podľa nej výsledkom niekoľkomesačnej prípravy a otvorenej výzvy pre verejnosť. Prihlásiť sa mohol každý - rodiny, skupiny priateľov, kolegovia či susedia s chuťou vytvoriť vlastné netradičné plavidlo. K rekordnému počtu prihlásených posádok prispelo aj spoločné stavanie plavidiel, ktoré sa uskutočnilo v rámci Festivalu komunít.
„Splanekor 2.0 je ukážkou toho, ako dokáže kultúra prepájať ľudí. Váh sa na jeden deň stane javiskom fantázie, tvorivosti a komunitného života. Presne takéto podujatia - otvorené a dostupné pre všetkých - prinášame v rámci programu Trenčín 2026 po celý rok,“ doplnil riaditeľ projektu EHMK Stanislav Krajči.
Splanekor 2.0 nadväzuje na tradíciu obľúbeného trenčianskeho podujatia a zároveň prináša jeho novú podobu pre súčasné generácie. Spája komunitný rozmer, environmentálne témy, kreatívne vzdelávanie aj kultúrny program do jedného letného dňa pri vode.
Program sa začne o 14.00 h v rekreačnej zóne Ostrov v Trenčíne športovými aktivitami a hrami pre všetky vekové kategórie. Súčasťou popoludnia bude aj Paddle Cup, gastrozóna s letnými chuťami a oddychová chill zóna. Hlavným bodom programu bude plavba netradičných plavidiel po Váhu. O víťazoch rozhodne aj detská porota.
Počas dňa vystúpi CirKusKus a hudobný program ponúknu kapely Alten Kompoten, Buchajtramka a Hudba z Marsu. Večernú atmosféru zavŕši Benátska noc, počas ktorej rozžiaria rieku nasvietené plavidlá. Jej súčasťou bude aj akustický koncert Frankyho & Sama.