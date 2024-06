Na Spojenej škole v Nižnej zmodernizovali učebne, pomohli eurofondy

Nižná 10. júna (TASR) - Žiaci Spojenej školy v Nižnej na Orave sa učia v nových odborných učebniach. Investícia sa vyšplhala na 655.000 eur, projekt financovali z eurofondov. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.



Tri vynovené dielne a jedno laboratórium budú slúžiť na teoretické a praktické vyučovanie. Stavebné úpravy robili od septembra 2022 do decembra minulého roka. Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej sú priestory vybavené na výučbu odborov, o ktoré je na trhu veľký záujem. "Robotizácia, energetika a informatizácia sú hybné sily nášho kraja. Máme ambíciu byť slovenským robotickým centrom, kde prebieha vývoj aj uvádzanie výsledkov do praxe. Verím, že vynovené priestory s vybavením budú miestom, kde sa talenty detí budú premieňať na vedomosti a zručnosti, ktoré budú posúvať kraj dopredu k naplneniu našej vízie," uviedla.



O absolventov školy je na trhu práce záujem. Aktuálne vykazujú 1,5-percentnú nezamestnanosť absolventov a sú tak v prvej desiatke spomedzi všetkých 88 stredných škôl v ŽSK. "V zrekonštruovaných priestoroch sa vyučujú žiaci v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na priemyselnú automatizáciu - pneumatiku, CNC stroje, kolaboratívne roboty, energetiku a súvisiace profesie. Týmto sa blížime k reálnym podmienkam, ktoré majú naši žiaci v rámci odborného vzdelávania a prípravy vo firmách," vyzdvihol riaditeľ školy Roman Javorek.



Samosprávny kraj investoval do školy aj v roku 2022, keď zateplili školskú jedáleň za vyše 260.000 eur. V tomto školskom roku uspeli vo výzve na debarierizáciu väčších stredných škôl s rozpočtom zhruba 180.000 eur. V súčasnosti pripravujú projektovú dokumentáciu.