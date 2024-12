Na Spojenej škole v Rakoviciach bude ovocinárske a záhradnícke centrum

Rakovice 20. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) aktuálne v Spojenej škole v Rakoviciach (okres Piešťany) buduje ovocinárske a záhradnícke centrum. Plány do budúcnosti zahŕňajú výstavbu druhého skleníka a pokračovanie v revitalizácii parku pri kaštieli. Aktuálne tiež prebieha projekt "zAnimujem Ťa". Študenti sa prostredníctvom neho zapoja do realizácie animačných aktivít pre deti materských škôl aj klientov domovov dôchodcov v trnavskom regióne. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



Kraj z vlastných zdrojov investoval aj do vybudovania piatich nových odborných učební a obnovy kotolne. V škole už vybudovali napríklad nový skleník, zabezpečili bezbariérovosť, zakúpili učebné pomôcky aj obnovili internát. Projekt sa uskutočnil aj v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).



Cieľom programu "zAnimujem Ťa" je podporiť učiteľov, ktorí prinášajú inovatívne a participatívne metódy výučby. "Aby učenie bolo zábavné, praktické a prínosné pre všetkých," priblížili z TTSK. Na projekt bola poskytnutá podpora vo výške 1900 eur, ktorá umožní zakúpiť potrebné vybavenie na realizáciu animačných aktivít. Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.