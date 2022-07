Na športovom podujatí EYOF 2022 rezonuje vo fanzóne i téma ekológie

Banská Bystrica 25. júla (TASR) - Stavba včelieho hotela pre mestský park či diskusie o význame opeľovačov sú sprievodnou súčasťou programu Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF Banská Bystrica, ktorý sa v meste pod Urpínom koná tento týždeň. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) na Slovensku, ktorý sa dlhodobo venuje témam ako ochrana a obnova lesov, vôd a mokradí či oblasti ochrany a obnovy pôvodnej krajiny v rámci fanzóny v parku pod Pamätníkom SNP ponúka diskusie o dôležitosti ochrany prírody.



Návštevníkom sprístupnili výstavu fotografií Živá rieka. Hovorí o tom, ako vyzerá rieka na ceste od horskej bystriny po širokú nížinnú rieku, akými spôsobmi ich ľudia menia a ako sa im vďaka projektom obnovy a odstraňovania bariér snažia vrátiť ich pôvodnú podobu.



"Odstránenie nefunkčných a starých prekážok na riekach je najlepší spôsob spriechodnenia rieky. Na výstave sú fotografie z krajín naprieč Európou, od Fínska cez Litvu, Slovensko až po Francúzsko či Španielsko. Práve Francúzsko a Španielsko majú skúsenosť s odstránením doteraz najvyšších európskych priehrad a ich príklad ukazuje, ako sa po odstránení starých priehrad a hatí do riek vracajú migrujúce druhy rýb," konštatoval expert WWF Slovensko pre ochranu vôd Miroslav Očadlík.



Špeciálnym dňom bude piatok (29. 7.), patriť bude včelám a opeľovačom. Počas neho sa ľudia môžu zapojiť do výroby včelieho hotela pre park. Budú vyrábať malé ukážky včelích domčekov pre záhrady a hovoriť s odborníkmi o ich správnom umiestnení a údržbe.



"V európskom priestore sú včely a opeľovače ohrozenými skupinami. Hrozí vyhynutie asi desatine druhov včiel. Bez ich prítomnosti by sa kvalita nášho života zhoršila. Aspoň trocha im však môže pomôcť ktokoľvek, napríklad vysadením nektáronosných rastlín alebo umiestnením vhodnej pomôcky pre hniezdenie. Na Slovensku žije asi 650 druhov včiel. Výskumy potvrdili, že množstvo druhov voľne žijúcich včiel nájdeme i v mestskom prostredí. Včelí hotel, ktorý dokončíme na EYOF-e, im poskytne priestory na hniezdenie a zároveň bude dizajnovo zaujímavým doplnkom parku," dodal expert WWF pre ekológiu a obnovu krajiny Štefan Jančo.