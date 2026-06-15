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Na SPŠ J. Murgaša nastúpi takmer polovica zo 400 prihlásených žiakov
SPŠ Jozefa Murgaša patrí medzi najúspešnejšie stredné priemyselné školy na Slovensku.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. júna (TASR) - Stredná priemyselná škola (SPŠ) Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici zaznamenala v tomto roku výrazný záujem žiakov základných škôl z celého Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) o štúdium technických odborov. Do prijímacieho konania pre školský rok 2026/2027 si podali takmer 400 prihlášok, do prvého ročníka nastúpi približne polovica z nich.
„Výsledky prijímacieho konania potvrdzujú, že mladí ľudia si uvedomujú význam technického vzdelania a perspektívu profesií v oblasti informačných technológií, elektrotechniky, automatizácie, digitálnych médií a inteligentných systémov,“ zdôraznila riaditeľka školy Jana Lubyová.
Podľa nej technické profesie patria medzi najžiadanejšie na trhu práce a dopyt po kvalitne pripravených absolventoch dlhodobo rastie. Najväčší záujem bol o študijný odbor elektrotechnika, do ktorého sa prihlásilo 138 uchádzačov. Odbor informačné a sieťové technológie zaznamenal 112 prihlášok, inteligentné technológie 69 prihlášok a na odbor multimédiá prišlo 65 prihlášok.
„Veľký záujem o naše študijné odbory je potvrdením, že moderné technické vzdelávanie, prepojenie školy s praxou a neustála inovácia vzdelávacieho procesu sú správnou cestou. Tešíme sa na novú generáciu ‚murgašákov‘, ktorí budú spoluvytvárať budúcnosť technológií na Slovensku i v zahraničí,“ konštatovala Lubyová.
Na základe schváleného plánu výkonov škola v septembri privíta 180 nových žiakov prvého ročníka, ktorí budú študovať v šiestich triedach.
SPŠ Jozefa Murgaša patrí medzi najúspešnejšie stredné priemyselné školy na Slovensku. Pozitívnym ukazovateľom kvality vzdelávania je skutočnosť, že viac ako 90 percent absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách technického zamerania, pričom väčšina z nich vysokoškolské štúdium úspešne dokončí. Absolventi školy nachádzajú uplatnenie v moderných technologických odvetviach a patria medzi vyhľadávaných odborníkov doma aj v zahraničí.
„Škola v posledných rokoch prešla rozsiahlym rozvojom. Investície presahujúce 7,5 milióna eur priniesli nové odborné učebne, moderné laboratóriá, inovačno-technickú zónu a špičkové vybavenie, ktoré umožňuje žiakom pracovať s technológiami využívanými v súčasnej praxi. Významným prínosom sú tiež medzinárodné projekty Erasmus+, odborné certifikácie a úzka spolupráca s vysokými školami a zamestnávateľmi,“ pripomenul poslanec BBSK a predseda školskej rady Martin Turčan.
„Výsledky prijímacieho konania potvrdzujú, že mladí ľudia si uvedomujú význam technického vzdelania a perspektívu profesií v oblasti informačných technológií, elektrotechniky, automatizácie, digitálnych médií a inteligentných systémov,“ zdôraznila riaditeľka školy Jana Lubyová.
Podľa nej technické profesie patria medzi najžiadanejšie na trhu práce a dopyt po kvalitne pripravených absolventoch dlhodobo rastie. Najväčší záujem bol o študijný odbor elektrotechnika, do ktorého sa prihlásilo 138 uchádzačov. Odbor informačné a sieťové technológie zaznamenal 112 prihlášok, inteligentné technológie 69 prihlášok a na odbor multimédiá prišlo 65 prihlášok.
„Veľký záujem o naše študijné odbory je potvrdením, že moderné technické vzdelávanie, prepojenie školy s praxou a neustála inovácia vzdelávacieho procesu sú správnou cestou. Tešíme sa na novú generáciu ‚murgašákov‘, ktorí budú spoluvytvárať budúcnosť technológií na Slovensku i v zahraničí,“ konštatovala Lubyová.
Na základe schváleného plánu výkonov škola v septembri privíta 180 nových žiakov prvého ročníka, ktorí budú študovať v šiestich triedach.
SPŠ Jozefa Murgaša patrí medzi najúspešnejšie stredné priemyselné školy na Slovensku. Pozitívnym ukazovateľom kvality vzdelávania je skutočnosť, že viac ako 90 percent absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách technického zamerania, pričom väčšina z nich vysokoškolské štúdium úspešne dokončí. Absolventi školy nachádzajú uplatnenie v moderných technologických odvetviach a patria medzi vyhľadávaných odborníkov doma aj v zahraničí.
„Škola v posledných rokoch prešla rozsiahlym rozvojom. Investície presahujúce 7,5 milióna eur priniesli nové odborné učebne, moderné laboratóriá, inovačno-technickú zónu a špičkové vybavenie, ktoré umožňuje žiakom pracovať s technológiami využívanými v súčasnej praxi. Významným prínosom sú tiež medzinárodné projekty Erasmus+, odborné certifikácie a úzka spolupráca s vysokými školami a zamestnávateľmi,“ pripomenul poslanec BBSK a predseda školskej rady Martin Turčan.