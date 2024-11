Na SPU pribudne nová výrobňa mäsových produktov

Nitra 5. novembra (TASR) - Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre pribudne nová výrobňa mäsových produktov. Spoločné pracovisko Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) a Fakulty biotechnológie a potravinárstva nadviaže na existujúci bitúnok. Jeho výstavba by sa mala začať v najbližších týždňoch, informovala Mária Pietová z SPU.



Výrobňa mäsových produktov sa bude nachádzať v Experimentálnom centre hospodárskych zvierat Ústavu chovu zvierat. "Máme tam už vybudované laboratórium na hodnotenie jatočných a výkrmových ukazovateľov ošípaných a oviec, kde je akreditovaný bitúnok. Ten spĺňa všetky parametre, takže môžeme dodávať do potravinového reťazca všetky mäsové produkty. Teraz ide veľká investícia na jeho dobudovanie a vytvorenie linky na spracovanie mäsa a hotových výrobkov," skonštatoval dekan FAPZ Marko Halo.



Finalizáciou projektu bude vytvorenie predajne poľnohospodárskych prebytkov. V nej by sa mohli predávať nielen mäsové produkty, ale aj ďalšie produkty z iných pracovísk univerzity.