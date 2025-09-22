< sekcia Regióny
Na SPU sa začal nový akademický rok, záujem o štúdium narastá
Pozitívny trend stúpajúceho počtu zapísaných prvákov pokračuje aj v 73. akademickom roku,
Autor TASR
Nitra 22. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre otvorila v pondelok nový akademický rok 2025/26. Pozitívny trend stúpajúceho počtu zapísaných prvákov pokračuje aj v 73. akademickom roku, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová. Do prvého ročníka bakalárskeho štúdia sa zapísalo 1397 študentov, vlani to bolo 1251.
Rektorka SPU Klaudia Halászová skonštatovala, že univerzita od tohto akademického roka sprísnila podmienky prijatia na štúdium. Intenzívne sa rozbehla inovácia študijných programov s cieľom produkovať absolventov, ktorých trh práce potrebuje. „V minulom akademickom roku prebiehali stretnutia zástupcov jednotlivých fakúlt so zástupcami praxe. Cieľom bolo zistiť, akého absolventa prax potrebuje. Aktuálne pokračuje úprava, ale aj príprava nových študijných programov,“ povedala rektorka.
V rámci konzorcia AgroForestry, ktoré SPU vytvorila spoločne s Technickou univerzitou vo Zvolene, pokračuje akreditácia nových spoločných študijných programov mechatronika, agrolesníctvo, presné poľnohospodárstvo a lesníctvo. Zároveň finišuje príprava ďalších troch doktorandských študijných programov, ochrana a využívanie krajiny, inkluzívny dizajn exteriéru a interiéru a manažment a ochrana zveri.
Prvý nový študijný program, ktorý bol pripravený spoločne so zástupcami praxe a otvára sa už od tohto akademického roka, je manažment miestneho rozvoja na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
Halászová ocenila úspešnosť SPU v získavaní projektov a realizáciu viacerých veľkých investícií. Patria k nim rekonštrukcia zrkadliska pred hlavnou budovou SPU, výstavba Biodomu, ďalšia etapa revitalizácie zeleného areálu univerzity, rekonštrukcia Centra univerzitného športu či výstavba Inovatívneho laboratória poľnohospodárskej techniky.
