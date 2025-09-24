Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na SPU v Nitre študuje v zimnom semestri 69 zahraničných študentov

Na archívnej snímke SPU v Nitre. Foto: TASR Henrich MIšovič

Najviac študentov, celkovo 22, je z Uzbekistanu.

Autor TASR
Nitra 24. septembra (TASR) - Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre bude v zimnom semestri akademického roka 2025/2026 študovať rekordný počet zahraničných mobilitných študentov. Z celkového počtu 69 bude na SPU študovať 47 zahraničných študentov v rámci programu Erasmus, zvyšných 22 študuje v rámci Národného štipendijného programu, potvrdila Eva Trabalíková z Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov SPU.

Najviac študentov, celkovo 22, je z Uzbekistanu. Ďalších 11 študentov je zo Španielska, osem z Francúzska, šesť z Turecka a päť z Talianska. Traja študenti prichádzajú z Lotyšska, dvaja z Grécka, Portugalska, Mexika, Rumunska a Českej republiky. Po jednom študentovi má SPU z Fínska, Holandska, Poľska a zo Srbska. Zahraniční študenti si podľa Trabalíkovej vyberajú zo študijných programov jednotlivých fakúlt SPU predmety, ktoré sú blízke ich štúdiu v domovskej krajine a sú ponúkané v anglickom jazyku.

Stúpajúci počet študentov zo zahraničia prichádzajúcich na ucelené štúdium a semestrálne mobility je výsledkom náborovej kampane a intenzívnej práce na rozvoji internacionalizácie na SPU v Nitre, skonštatoval hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
