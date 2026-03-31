Na SPU vzniká Inovatívne laboratórium poľnohospodárskej techniky
Autor TASR
Nitra 31. marca (TASR) - Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre vzniká nové Inovatívne laboratórium poľnohospodárskej techniky. Ako informovala SPU, laboratórium je výsledkom spolupráce so Združením dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR Agrion.
V rámci nového pracoviska budú môcť študenti pracovať s najmodernejšími strojmi a diagnostikou od členských firiem združenia. „Agrion je dlhoročným partnerom SPU a aktívne sa podieľa na prepájaní štúdia s praxou. Výsledkom spolupráce je nielen vyššia uplatniteľnosť absolventov, ale aj podpora modernizácie poľnohospodárstva,“ uviedla univerzita.
Dôležitou súčasťou spolupráce je podľa SPU aj vzdelávací projekt s názvom Agrion univerzita, ktorý ponúka sériu odborných prednášok a školení, ktoré vedú experti z praxe. „Zameraný je na modernú techniku, servis a predaj. Prednášky sú ukončené certifikátom. Spojenie univerzity s praxou tak prináša kvalitnejšie vzdelávanie aj lepšiu pripravenosť absolventov na trh práce,“ skonštatovala SPU.
Univerzita okrem toho ponúka aj nový profesijne orientovaný študijný program mechatronika. „Je vytvorený na mieru požiadavkám praxe a umožňuje študentom získať cenné skúsenosti priamo vo firmách, ktoré sú členmi združenia Agrion,“ doplnila univerzita.
