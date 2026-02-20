< sekcia Regióny
Na SPU vzniklo po rekonštrukcii moderné laboratórium mikroskopie
Rekonštrukcia prebiehala vo viacerých fázach od roku 2024 do konca minulého roka.
Autor TASR
Nitra 20. februára (TASR) - Mikroskopické laboratórium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre prešlo komplexnou rekonštrukciou. Počas dvojročnej prestavby vzniklo na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov moderné laboratórium mikroskopie a obrazovej analýzy genetických zdrojov rastlín. Ako informovala univerzita, využívať sa bude na riešenie úloh v rámci výskumných projektov, záverečných prác študentov a doktorandov i na spoluprácu s praxou.
„Slúžiť bude na hodnotenie vnútrodruhovej variability genetických zdrojov kultúrnych druhov rastlín využitím makro a mikro snímok a tiež na analýzu digitálnych obrázkov pomocou nástrojov obrazovej analýzy,“ priblížila Janka Nôžková poverená vedením laboratória.
Rekonštrukcia prebiehala vo viacerých fázach od roku 2024 do konca minulého roka. „Na začiatku bolo treba nájsť vhodné podmienky pre správne fungovanie skenovacieho elektrónového mikroskopu. Ten potrebuje priestory bez vibrácií, elektromagnetického rušenia, s optimálnou vlhkosťou a teplotou. Presťahovanie a nainštalovanie tohto špeciálneho prístroja vykonávala profesionálna firma, aby sa zamedzilo jeho poškodeniu,“ doplnila Nôžková.
