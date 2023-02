V Kremnici učiteľom na dvoch školách nedošli výplaty, avizujú výpovede

Kremnica 22. februára (TASR) - Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci Súkromnej školy umeleckého priemyslu (SŠUP) a Súkromného gymnázia v Kremnici chcú ku koncu februára podať hromadné výpovede. Od konca vlaňajšieho roka nedostali výplaty. Zriaďovateľ oboch škôl, spoločnosť Swedish Education Group, má pre exekúciu zablokované účty.



"Rozhodli sme tak preto, že zamestnávateľ nám nevyplatil výplaty za december, nedostali sme ani výplaty za január. Teraz už tretí mesiac robíme v podstate asi zadarmo," skonštatovala pre TASR za zamestnancov škôl Jaroslava Letríková. Ako dodala, vo veci podali aj hromadné trestné oznámenie.



Na oboch kremnických súkromných školách zostala už len približne dvadsiatka maturantov, od vlaňajšieho novembra sa vzdelávali dištančne. Budova, v ktorej obe školy sídlia, bola pre nedoplatky odpojená od plynu a priestory nebolo možné vykurovať. Koncom januára sa maturanti krátko učili v mestskom kultúrnom stredisku, v súčasnosti sú opäť na dištančnom vzdelávaní.



Škola, ktorá vzdeláva umeleckých rytcov, kováčov, zlatníkov či dizajnérov, má v Kremnici dlhoročnú tradíciu. Swedish Education Group je zriaďovateľom SŠUP a súkromného gymnázia od roku 2011, budovu, v ktorej školy sídlia, vlastní Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).



Exekútorom zablokované účty má zriaďovateľ škôl pre spor s krajom. Ako pre TASR uviedol švédsky podnikateľ Kemel Benali, BBSK neuznal platenie nájomného formou investícií do prenajatého majetku, ako to predpokladá zmluva. "BBSK tak eviduje dlh, pre ktorý podal návrh na vydanie platobného rozkazu. V januári tohto roku začal exekútor výkon exekúcie," dodal pre TASR právny zástupca zriaďovateľa Jaroslav Pilát s tým, že zriaďovateľ škôl mal požiadať exekútora o uvoľnenie prostriedkov na účely zaplatenia platov zamestnancov.



BBSK v stanovisku pre TASR označil vyjadrenia zriaďovateľa kremnických súkromných školách za prekrúcanie faktov. Nájomca podľa kraja nebol schopný preukázať investície do majetku a predložiť doklady k vykonaným prácam, inventarizáciou bolo podľa kraja navyše zistené značné zanedbanie budov. Nárok BBSK na úhradu finančných záväzkov zo strany zriaďovateľa potvrdil súd približne pred rokom.



"S vymáhaním exekúcie sme však čakali, aby sme neohrozili žiakov tejto školy. Kraj k vymáhaniu pristúpil až po tom, ako zriaďovateľ sám ohrozil vyučovací proces svojím nezodpovedným prístupom a neplatením svojich záväzkov, čo vyústilo napríklad do odpojenia budovy od energií a znemožnilo prezenčné vyučovanie," doplnila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



BBSK konštatuje, že vo vzťahu k súkromnému zriaďovateľovi škôl vystupuje len ako vlastník budov a na výchovno-vzdelávací proces v súkromných školách nemá žiadny vplyv. Žiakom, rodičom aj zamestnancom však chce byť kraj nápomocný. "Pre žiakov a rodičov sme pripravili kompletný metodický materiál s uvedením škôl, ktoré majú podobné odbory, a s popisom krokov v prípade záujmu o prestup alebo zmenu študijného či učebného odboru," dodala Štepáneková.