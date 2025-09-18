< sekcia Regióny
Na Štadióne A. Malatinského sa začalo podujatie Deň rešpektu a športu
Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť verejnosti a médií na problematiku šikany, potreby vzájomného rešpektu a ochrany tých najzraniteľnejších.
Trnava 18. septembra (TASR) - Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave sa vo štvrtok začalo podujatie Deň rešpektu a športu. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť verejnosti a médií na problematiku šikany, potreby vzájomného rešpektu a ochrany tých najzraniteľnejších. Pozvanie prijalo 18.000 detí, prišli aj deti z Českej republiky. Slavomír Krafčák, riaditeľ občianskeho združenia (OZ) Integrácia, ktoré podujatie organizuje, avizoval ambíciu zorganizovať európsky formát.
Ako uviedol, nahlásených žiakov bolo 60.000, takýto počet návštevníkov však kapacita štadiónu neumožňuje. „Vôbec sme netušili, že sme v podstate pred prahom takejto historickej udalosti, že tu privítame aj z Českej republiky a budúci rok možno aj z Európy,“ priblížil. Čo sa týka aktuálneho ročníka, pozvanie prijalo 2000 detí z Českej republiky.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič zdôraznil jasné odmietnutie šikany nenávistných prejavov. „Sú to jasné parametre, ktoré chceme a budeme každoročne prinášať počas tejto asi jednej z najmasovejších akcií, ktoré v Trnave máme. A zároveň chceme, aby sa to pretavilo do nášho každodenného života,“ uviedol.
Viskupič tiež skonštatoval, že sila komunity mesta, kraja, štátu sa vždy musí odvíjať od toho, ako sa dokáže postarať o toho najslabšieho. „Takže, ak sa chceme cítiť ako silná obec, silné mesto, silný kraj, silný štát, tak sa budeme chcieť prezentovať tým, že máme vzájomný rešpekt, že máme silu sa postarať o tých najslabších z nás a ukázať, že máme myšlienky a idey pretavené do činov, aby sme sa stali silnou spoločnosťou,“ doplnil.
Krafčák tiež spomenul, že OZ iniciovalo súťaž Integračný čin roka. „Od 1. januára sa na všetky základné a stredné školy a vďaka memorandu so Samosprávnymi krajmi Slovenska - SK8, Združením miest a obcí Slovenska a ministerstvom školstva SR, táto súťaž a tento deň rešpektu šíri s tým, že desať najlepších detí z tejto súťaže pocestuje s Integráciou v novembri do Los Angeles,“ uviedol.
OZ Integrácia organizuje športové a kultúrne podujatia, rehabilitačné pobyty, besedy s inšpiratívnymi osobnosťami na školách, odborné vzdelávanie na školách, podujatia pre deti v nemocniciach, zabezpečuje materiálnu pomoc pre zdravotnícke zariadenia a DSS, podporuje školy a kluby. Pomáha pri návrate do bežného života zdravotne znevýhodneným deťom, čím prispieva k prekonávaniu bariér medzi zdravými a hendikepovanými.
