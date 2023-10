Na štadióne v Banskej Štiavnici pribudol hygienický kontajner

Banská Štiavnica 16. októbra (TASR) - Zatiaľ posledným, ale nie konečným krokom k vylepšeniu atletického štadióna v Banskej Štiavnici, ktorý za uplynulé roky prešiel niekoľkými zmenami a vylepšeniami, bolo osadenie kontajnera s hygienickými zariadeniami. Celková cena diela predstavovala necelých 59.000 eur.



Ako informuje mesto, na dobudovanie atletického zázemia poskytol finančnú podporu Slovenský atletický zväz. Finančné prostriedky na tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu aj mesto Banská Štiavnica.



Mestská samospráva získala tento rok aj dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 679.763 eur s povinnou výškou spolufinancovania 30 percent, čo predstavuje 291.327 eur.



"V areáli pribudne nové workoutové ihrisko so street workoutovými prvkami a s EPDM plochou. Vedľa nového ihriska bude aj nová spevnená plocha zo zatrávňovacích dlažieb. Vedľa existujúcej sociálnej budovy bude osadené nové osvetlenie. Na existujúci kamerový systém sa napojí nová kamera na sociálnu budovu, pre bezpečnosť workoutového ihriska," informuje o ďalších novinkách na štadióne mesto.



Na južnej strane existujúceho atletického oválu vybudujú nové tréningové futbalové ihrisko s umelým trávnikom a so stožiarovým osvetlením, technickým zázemím a sociálnym príslušenstvom.



Termín realizácie projektu je do 16 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi diela.