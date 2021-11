Na Štadióne Rudolfa Čilíka na Skale pripravujú umelé zasnežovanie

Kremnica 12. novembra (TASR) – Na in-line dráhe Štadióna Rudolfa Čilíka na Skalke pri Kremnici pripravujú umelé zasnežovanie. Ako pre TASR uviedla kremnická viceprimátorka Iveta Ceferová, priaznivcov bežeckého lyžovania by novinka mohla potešiť už túto zimnú sezónu.



Na zimnú bežkársku sezónu sa v Kremnických vrchoch pripravujú už od mája, trate budú upravovať, kým to dovolí počasie. „Trate sú prekosené, odstránené sú nálety v okolí tratí, odvetvovali sa stromy, ktorých konáre by bránili napadnutiu snehu, prípadne by poškodzovali techniku. Odpílili sa aj stromy, ktoré sa nakláňali do tratí a mohli by v zimnej sezóne ohroziť lyžiarov či ratrakárov upravujúcich lyžiarske bežecké trate,“ priblížila Ceferová.



Na Štadióne Rudolfa Čilíka sú trate pre bežecké lyžovanie už kompletne pripravené, samospráva aktuálne pracuje na umelom zasnežovaní, ktoré by mohlo byť k dispozícii už počas najbližšej zimy. Južný a severný okruh na kremnickej strane Kremnických vrchov sú podľa viceprimátorky na zimnú sezónu pripravené približne na 60 percent.



Mesto Kremnica upravuje spoločne so samosprávou Banskej Bystrice a dobrovoľníkmi na Skalke a v jej širšom okolí približne 100 kilometrov lyžiarskych bežeckých tratí rôznej obtiažnosti. „Veríme, že tak ako aj v iných rokoch poskytneme pri dobrej snehovej nádielke jedny z najkrajších a kilometrovo najdlhších kvalitne upravených lyžiarskych bežeckých tratí na Slovensku všetkým milovníkom tohto športu,“ dodala Ceferová.