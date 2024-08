Na štadióne v Považskej Bystrici finišujú s výmenou svetiel

Považská Bystrica 7. augusta (TASR) - Na zimnom štadióne v Považskej Bystrici finišujú s výmenou osvetlenia. Desaťročné poruchové osvetlenie nahradí úspornejšie moderné LED osvetlenie s väčšou svietivosťou. Informoval o tom považskobystrický primátor Karol Janas.



"Výmena bola nevyhnutná, pôvodné svetlá boli poruchové, energeticky náročné a nespĺňali nové kritériá pre televízne zápasy. Išli sme do PPP projektu – spolupráce so súkromným investorom, ktorý celé osvetlenie vymení vo vlastnej réžii a z úspor, ktoré vzniknú na energiách, sa to celé zaplatí. Vo výberovom konaní sme dokázali cenu znížiť. Náklady sú približne 30.000 eur, návratnosť by mala byť do troch rokov," povedal Janas.



Podľa konateľa spoločnosti Mestské športové kluby (MŠK) Považská Bystrica Jána Zlochu po výmene osvetlenia by malo prísť k výraznej úspore elektrickej energie a zároveň sa zvýši svietivosť, ktorá bola nedostatočná.



"Predtým bola 600 luxov, na televízne prenosy potrebujeme 1000. Teraz by to malo byť okolo 1200 - 1300 luxov, budeme tak spĺňať predpoklady na kvalitné televízne prenosy. Na starom osvetlení sme menili trubice trikrát v priebehu minulého roka," uviedol Zlocha.



Mesto chce do štadióna investovať aj v ďalšom období, prioritou je zateplenie budovy. Nezateplená fasáda je dôvodom najväčších tepelných únikov a zimný štadión je energeticky najnáročnejší zo všetkých mestských športovísk. Financie chcú získať z Fondu na podporu športu.