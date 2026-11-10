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Na stanici v Bratislave sa začnú posledné úpravy trolejového vedenia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Plynulý priebeh prác bude podľa mestského dopravcu vo veľkej miere závisieť od toho, ako budú účastníci premávky rešpektovať dočasné dopravné značenie.

Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) bude od pondelka (16. 11.) pokračovať v úpravách trolejového vedenia v priestore hlavnej stanice. Trvať majú do 30. novembra. Ide o záverečnú fázu prác. Práce si vyžiadajú dočasné dopravné obmedzenia. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.

„Hlavná stanica patrí k najväčším dopravným uzlom v Bratislave, denne cez ňu prejde viac ako 900 spojov MHD. Spoľahlivosť tohto uzla je prioritou. Dokončenie prác zlepší prejazd trolejbusov cez stanicu a prispeje k pravidelnejšej premávke na nadväzujúcich úsekoch liniek,“ skonštatoval Vozár.

Dočasné obmedzenia sa dotknú niektorých liniek MHD. Linka 32 nebude zachádzať na Hlavnú stanicu, v oboch smeroch bude zastavovať na nástupištiach zastávky Pod stanicou. Linka 71 bude mať dočasne presunuté výstupište do priestoru pred obratiskom.

Ostatné autobusové a trolejbusové linky budú premávať bez obmedzení, podľa postupu prác sa môže krátkodobo zmeniť poloha niektorých nástupíšť. Električková linka 1 bude na hlavnej stanici premávať bez obmedzení.

Počas prác bude dočasne upravená aj organizácia dopravy na Námestí Franza Liszta pred hlavnou stanicou. Priestor v jeho strede, ktorý doteraz slúžil ako parkovisko, bude vyhradený len na rýchle a bezpečné vyloženie či vyzdvihnutie cestujúcich (drop-off). Na parkovanie budú vodičom k dispozícii miesta na Žabotovej ulici s priamym prístupom k stanici. Miesta na nástup a výstup z taxíkov sa posunú o niekoľko metrov, medzi výstupište autobusov a miesta na krátke zastavenie (drop-off).

Plynulý priebeh prác bude podľa mestského dopravcu vo veľkej miere závisieť od toho, ako budú účastníci premávky rešpektovať dočasné dopravné značenie. V najvyťaženejších časoch budú na bezpečnosť a plynulosť premávky dohliadať príslušníci mestskej polície a dopravní dispečeri DPB. Na zastávkach pomôžu cestujúcim informátori DPB, ktorí ich navedú na správne nástupište aj pri krátkych operatívnych odklonoch.
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