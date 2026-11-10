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Na stanici v Bratislave sa začnú posledné úpravy trolejového vedenia
Plynulý priebeh prác bude podľa mestského dopravcu vo veľkej miere závisieť od toho, ako budú účastníci premávky rešpektovať dočasné dopravné značenie.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) bude od pondelka (16. 11.) pokračovať v úpravách trolejového vedenia v priestore hlavnej stanice. Trvať majú do 30. novembra. Ide o záverečnú fázu prác. Práce si vyžiadajú dočasné dopravné obmedzenia. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
„Hlavná stanica patrí k najväčším dopravným uzlom v Bratislave, denne cez ňu prejde viac ako 900 spojov MHD. Spoľahlivosť tohto uzla je prioritou. Dokončenie prác zlepší prejazd trolejbusov cez stanicu a prispeje k pravidelnejšej premávke na nadväzujúcich úsekoch liniek,“ skonštatoval Vozár.
Dočasné obmedzenia sa dotknú niektorých liniek MHD. Linka 32 nebude zachádzať na Hlavnú stanicu, v oboch smeroch bude zastavovať na nástupištiach zastávky Pod stanicou. Linka 71 bude mať dočasne presunuté výstupište do priestoru pred obratiskom.
Ostatné autobusové a trolejbusové linky budú premávať bez obmedzení, podľa postupu prác sa môže krátkodobo zmeniť poloha niektorých nástupíšť. Električková linka 1 bude na hlavnej stanici premávať bez obmedzení.
Počas prác bude dočasne upravená aj organizácia dopravy na Námestí Franza Liszta pred hlavnou stanicou. Priestor v jeho strede, ktorý doteraz slúžil ako parkovisko, bude vyhradený len na rýchle a bezpečné vyloženie či vyzdvihnutie cestujúcich (drop-off). Na parkovanie budú vodičom k dispozícii miesta na Žabotovej ulici s priamym prístupom k stanici. Miesta na nástup a výstup z taxíkov sa posunú o niekoľko metrov, medzi výstupište autobusov a miesta na krátke zastavenie (drop-off).
Plynulý priebeh prác bude podľa mestského dopravcu vo veľkej miere závisieť od toho, ako budú účastníci premávky rešpektovať dočasné dopravné značenie. V najvyťaženejších časoch budú na bezpečnosť a plynulosť premávky dohliadať príslušníci mestskej polície a dopravní dispečeri DPB. Na zastávkach pomôžu cestujúcim informátori DPB, ktorí ich navedú na správne nástupište aj pri krátkych operatívnych odklonoch.
„Hlavná stanica patrí k najväčším dopravným uzlom v Bratislave, denne cez ňu prejde viac ako 900 spojov MHD. Spoľahlivosť tohto uzla je prioritou. Dokončenie prác zlepší prejazd trolejbusov cez stanicu a prispeje k pravidelnejšej premávke na nadväzujúcich úsekoch liniek,“ skonštatoval Vozár.
Dočasné obmedzenia sa dotknú niektorých liniek MHD. Linka 32 nebude zachádzať na Hlavnú stanicu, v oboch smeroch bude zastavovať na nástupištiach zastávky Pod stanicou. Linka 71 bude mať dočasne presunuté výstupište do priestoru pred obratiskom.
Ostatné autobusové a trolejbusové linky budú premávať bez obmedzení, podľa postupu prác sa môže krátkodobo zmeniť poloha niektorých nástupíšť. Električková linka 1 bude na hlavnej stanici premávať bez obmedzení.
Počas prác bude dočasne upravená aj organizácia dopravy na Námestí Franza Liszta pred hlavnou stanicou. Priestor v jeho strede, ktorý doteraz slúžil ako parkovisko, bude vyhradený len na rýchle a bezpečné vyloženie či vyzdvihnutie cestujúcich (drop-off). Na parkovanie budú vodičom k dispozícii miesta na Žabotovej ulici s priamym prístupom k stanici. Miesta na nástup a výstup z taxíkov sa posunú o niekoľko metrov, medzi výstupište autobusov a miesta na krátke zastavenie (drop-off).
Plynulý priebeh prác bude podľa mestského dopravcu vo veľkej miere závisieť od toho, ako budú účastníci premávky rešpektovať dočasné dopravné značenie. V najvyťaženejších časoch budú na bezpečnosť a plynulosť premávky dohliadať príslušníci mestskej polície a dopravní dispečeri DPB. Na zastávkach pomôžu cestujúcim informátori DPB, ktorí ich navedú na správne nástupište aj pri krátkych operatívnych odklonoch.