Na Staničnej ulici v Matejovciach sprevádzkovali policajný okrsok

Poprad 24. januára (TASR) – Na Staničnej ulici v Poprade, na ktorej v provizórnych podmienkach v súčasnosti býva niekoľko desiatok Rómov, mesto Poprad zriadilo okrsok mestskej polície (MsP). Podľa náčelníka polície Mariána Gardoša má priama prítomnosť policajtov pôsobiť preventívne.



„Od začiatku roka pôsobí v tejto mestskej časti šesť našich príslušníkov, v spolupráci so šiestimi členmi Miestnej občianskej poriadkovej služby na poriadok dohliadajú 24 hodín denne,“ uviedol.



Cieľom tohto opatrenia je podľa neho zabezpečiť priamu fyzickú prítomnosť mestských policajtov v tejto časti mesta, zabrániť v páchaní trestnej činnosti a zvýšiť pocit bezpečia obyvateľov. Podľa náčelníka sa tým zároveň skráti časť výjazdu polície v prípade potreby. Ešte v roku 2014 pritom mesto zriadilo na námestí v Matejovciach stálu policajnú službu. Hliadkovať a kontrolovať verejný poriadok budú policajti okrem Staničnej ulice a okolia železničnej stanice aj vo zvyšnej časti Matejoviec.



„Nezaznamenali sme v tejto mestskej časti doposiaľ žiadny nárast trestnej činnosti či nejaké závažné incidenty, takže ide naozaj o preventívne pôsobenie,“ dodal Gardoš. Objavili sa však sťažnosti od obyvateľov, ktorí sa presúvali na železničnú stanicu, že ich najmä rómske deti obťažujú.



Rómom zo Staničnej ulice pred takmer dvoma rokmi zhorela veľká časť provizórneho bývania a stovka ľudí vrátane detí ostala bez strechy nad hlavou. Dočasne bývali v kine v mestskej časti Veľká, neskôr im mesto postavilo dočasné unimobunky, v ktorých bývajú dodnes. Cieľom samosprávy bolo už v minulosti postaviť v lokalite komunitné centrum, kde by s Rómami intenzívnejšie pracovali, to sa však stretlo s negatívnym ohlasom u miestnych obyvateľov. „Stále sa zaoberáme týmto problémom, ale musí nám pomôcť aj štát, sami to nevyriešime, keďže pozemky tu nie sú vysporiadané, stavby taktiež nie sú postavené v súlade so zákonom, je to zložitý proces. Komunitné centrum nám zatiaľ štát neodsúhlasil, takže sa budeme uchádzať o zdroje v iných výzvach, ale jeho výstavba ostáva našim hlavným cieľom,“ zdôraznil primátor Popradu Anton Danko.



Víziou samosprávy je okrem toho postaviť týmto obyvateľom aj bytový dom, v ktorom by bývali dôstojnejšie a zmenami by v prípade vyriešenia problémov s pozemkami prešlo aj okolie. Primátor zatiaľ nekonkretizoval, kedy by sa mohlo začať s výstavbou komunitného centra alebo spomínanej bytovky. V unimobunkách a v ďalších provizórnych chatrčiach na Staničnej ulici v Matejovciach v súčasnosti žije odhadom asi 200 ľudí.