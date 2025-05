Na stanicu v Banskej Bystrici dorazí protidrogový vlak

Banská Bystrica 6. mája (TASR) - Na banskobystrickú železničnú stanicu dorazí v stredu (7. 5.) protidrogový vlak Revolution train, do ktorého nastúpi približne 500 deviatakov z 11 mestských základných škôl (ZŠ). Po vlaňajších pozitívnych ohlasoch aj zo strany preventistov či riaditeľov škôl sa samospráva rozhodla opäť žiakom priblížiť príbeh o príčinách, vývoji a dôsledkoch drogovej závislosti. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Mesto Banská Bystrica v školskom roku 2024/2025 naďalej intenzívne realizuje vzdelávacie aktivity v oblasti prevencie sociálno-patologických javov v ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Cieľom projektu Revolution train je informovať žiakov o rizikách užívania návykových látok, povzbudiť ich sebareflexívne myslenie, ale i schopnosť rozhodovať sa správne, odolať vplyvom a sociálnym tlakom, osvojiť si schopnosť povedať nie.



„Do protidrogového vlaku tento rok nastúpi približne 500 deviatakov. So súhlasom zákonných zástupcov budú môcť vidieť, čo drogy spôsobujú a ako dokážu ovplyvniť naše správanie. Aj keď sa názory odborníkov na tento projekt líšia, vnímame ho ako jednu z možností, ktorá môže prevenciu podporiť,“ konštatovala vedúca Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže Jana Odrobiňáková.



Vlak tvorí šesť vagónov, v ktorých sa odohráva príbeh o drogovej závislosti. Školáci sú počas celej návštevy zapájaní do rozhodovacích procesov jednotlivých predstaviteľov v premietanom filme. V konkrétnej situácii musia urobiť svoje vlastné rozhodnutie a zdokumentovať ho v anonymnom dotazníku. O konkrétnych témach príbehu s nimi tvorcovia projektu neustále diskutujú. Námety sú zvolené tak, aby žiakov vo vlaku podnietili zamyslieť sa nad dôvodmi užívania návykových látok, finančnými nákladmi, zdravotnými a sociálnymi dôsledkami, ako aj nad rizikami užívania drog.



„Všetci si uvedomujeme, že jedna a ani dve aktivity preventívneho charakteru ešte nezabezpečia to, aby dieťa nesiahlo po drogách. Práca v oblasti prevencie si vyžaduje systematický prístup, jednotlivé edukačné aktivity musia byť vzájomne prepojené a musia tvoriť obsahovo a metodicky jeden celok. Preto považujeme zážitkovú formu projektu Revolution train za dobrú súčasť a doplnok v rámci prevencie v našich ZŠ,“ dodala Odrobiňáková.