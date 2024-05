Na Starej Jarockej v Nitre pribudne nové osvetlenie, neskôr aj chodník

Nitra 6. mája (TASR) - Na Starej Jarockej ulici v Nitre pribudne nové osvetlenie. Stavebné práce sa začali v polovici apríla, ukončené by mali byť do 60 dní od prevzatia stavby zhotoviteľom, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Celková cena diela je stanovená na 36.512 eur bez DPH.



Na úseku dlhom 416,35 metra pribudne 12 verejných svietidiel. Mesto od investície očakáva zvýšenie bezpečnosti úseku cesty, predovšetkým v nočných hodinách.



Práce zahŕňajú výkop, položenie kábla, zapieskovanie, položenie fólie, realizáciu pätiek pre stĺpy a inštaláciu stĺpov. Súčasťou dodávky je aj revízna správa. Neskôr by mal k verejnému osvetleniu pribudnúť chodník.