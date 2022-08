VODIČI, POZOR: Na starej Seneckej ceste sa zrazilo viacero áut

Bratislava 2. augusta (TASR) - Na starej Seneckej ceste pod diaľnicou D4 sa zrazilo viacero osobných áut. Premávka je preto v úseku obmedzená. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna RTVS.



Úsek v smere na Ivanku pri Dunaji je podľa nej neprejazdný. "V smere na Bratislavu je úsek prejazdný iba v jednom pruhu," dodala.



Na mieste zasahujú bratislavskí dopravní policajti, TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková. "Pri zrážke utrpelo celkovo päť osôb zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie na mieste, ako aj prevoz do nemocnice," priblížila.



Hovorkyňa spresnila, že k nehode došlo krátko pred 7.45 h na zjazde z D4 smerom do Ivanky pri Dunaji. Vodič mal podľa doposiaľ nezistených príčin naraziť do dvoch ďalších vozidiel. "Predmetná dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania," dodala.



Vodiči v Bratislave sa zdržia aj na Račianskej ulici v smere do centra. Zdržanie sa odhaduje približne na 20 minút.