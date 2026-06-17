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Na Starine cvičili zásah pri úniku ropných látok i povodňovej situácii
Modelová situácia počítala s haváriou cisternového vozidla na ceste v úseku Stakčín - Príslop, pri ktorej došlo k úniku ropných látok.
Autor TASR
Starina 17. júna (TASR) - Zložky integrovaného záchranného systému a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) si v stredu v areáli vodnej stavby Starina precvičili postupy pri mimoriadnej udalosti ohrozujúcej zdroj pitnej vody. Súčinnostné taktické cvičenie bolo spojené s povodňovým koordinačným cvičením. Ako uviedla vedúca odboru vodohospodárskej prevádzky povodia Bodrogu, odštepný závod Trebišov, Alena Šoltísová, ide už o tretie koordinačné cvičenie SVP v ich povodí.
Modelová situácia počítala s haváriou cisternového vozidla na ceste v úseku Stakčín - Príslop, pri ktorej došlo k úniku ropných látok. Zasahujúce zložky zároveň precvičovali vyslobodenie zraneného vodiča, záchranu topiacej sa osoby, vyhľadanie neznámej osoby s potenciálne nebezpečnou látkou, jej spacifikovanie, analýzu látky a odber vzoriek vody.
„Starina je najväčší zdroj pitnej vody pre východné Slovensko, zásobuje približne 600.000 obyvateľov,“ priblížila Šoltísová. Podľa nej je preto dôležité precvičovať aj situácie, ktoré by síce v praxi nastať nemali, no pri ochrane strategického zdroja pitnej vody je potrebné byť na ne pripravený.
Na jednotlivých stanovištiach si zložky precvičili zásah pri dopravnej nehode, nasadenie norných stien na hladine nádrže, odstraňovanie ropných látok či postup pri podozrení na úmyselné znečistenie vody nebezpečnou látkou. Do cvičenia boli zapojení policajti, hasiči, záchranári, chemické laboratórium z Jasova, kynológovia, vojaci aj zamestnanci SVP.
Súčasťou programu bolo aj povodňové koordinačné cvičenie. Jeho cieľom bolo preveriť pripravenosť zložiek, funkčnosť protipovodňových opatrení, stav mobilných hradení, dostupnosť techniky a zabezpečenie skladov železnej rezervy. Simulovaná bola zvýšená hladina v povodí Cirochy, stúpanie hladiny vodárenskej nádrže nad maximálnu prevádzkovú úroveň, ako aj priesak na vodnej stavbe. „Je potrebné, aby si jednotlivé zložky svoje sily navzájom precvičovali, koordinovali sa a poznali svoje postupy. Len tak dokážu v prípade skutočnej mimoriadnej udalosti spolupracovať a situáciu zvládnuť,“ dodala Šoltísová.
Modelová situácia počítala s haváriou cisternového vozidla na ceste v úseku Stakčín - Príslop, pri ktorej došlo k úniku ropných látok. Zasahujúce zložky zároveň precvičovali vyslobodenie zraneného vodiča, záchranu topiacej sa osoby, vyhľadanie neznámej osoby s potenciálne nebezpečnou látkou, jej spacifikovanie, analýzu látky a odber vzoriek vody.
„Starina je najväčší zdroj pitnej vody pre východné Slovensko, zásobuje približne 600.000 obyvateľov,“ priblížila Šoltísová. Podľa nej je preto dôležité precvičovať aj situácie, ktoré by síce v praxi nastať nemali, no pri ochrane strategického zdroja pitnej vody je potrebné byť na ne pripravený.
Na jednotlivých stanovištiach si zložky precvičili zásah pri dopravnej nehode, nasadenie norných stien na hladine nádrže, odstraňovanie ropných látok či postup pri podozrení na úmyselné znečistenie vody nebezpečnou látkou. Do cvičenia boli zapojení policajti, hasiči, záchranári, chemické laboratórium z Jasova, kynológovia, vojaci aj zamestnanci SVP.
Súčasťou programu bolo aj povodňové koordinačné cvičenie. Jeho cieľom bolo preveriť pripravenosť zložiek, funkčnosť protipovodňových opatrení, stav mobilných hradení, dostupnosť techniky a zabezpečenie skladov železnej rezervy. Simulovaná bola zvýšená hladina v povodí Cirochy, stúpanie hladiny vodárenskej nádrže nad maximálnu prevádzkovú úroveň, ako aj priesak na vodnej stavbe. „Je potrebné, aby si jednotlivé zložky svoje sily navzájom precvičovali, koordinovali sa a poznali svoje postupy. Len tak dokážu v prípade skutočnej mimoriadnej udalosti spolupracovať a situáciu zvládnuť,“ dodala Šoltísová.