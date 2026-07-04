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Na Starom kúpalisku Vadaš II sa začala letná sezóna
Pred sezónou prešiel areál viacerými úpravami.
Autor TASR
Štúrovo 4. júla (TASR) - Na Starom kúpalisku Vadaš II v Štúrove sa začala letná turistická sezóna. Kúpalisko bude v prevádzke do konca augusta každý deň od utorka do nedele, informovala radnica.
Pred sezónou prešiel areál viacerými úpravami. Betónové plochy boli obnovené položením zámkovej dlažby, pribudli nové stojany na bicykle, nové hracie prvky pre deti a lavičky pre návštevníkov. Stenu pri bazéne skrášľuje nová maľba, ktorá dotvára letnú atmosféru areálu.
Prvé termálne kúpalisko na Vadaši, známe ako Staré kúpalisko, bolo vybudované na brehu Dunaja v rokoch 1950 až 1952. Jeho vybudovaniu predchádzal v roku 1949 geologický hĺbkový vrt. Termálna voda z hĺbky 97 metrov s teplotou 41 stupňov Celzia a výdatnosťou sedem litrov za sekundu umožnila výstavbu kúpaliska s jedným bazénom s kapacitou 300 osôb.
Pred sezónou prešiel areál viacerými úpravami. Betónové plochy boli obnovené položením zámkovej dlažby, pribudli nové stojany na bicykle, nové hracie prvky pre deti a lavičky pre návštevníkov. Stenu pri bazéne skrášľuje nová maľba, ktorá dotvára letnú atmosféru areálu.
Prvé termálne kúpalisko na Vadaši, známe ako Staré kúpalisko, bolo vybudované na brehu Dunaja v rokoch 1950 až 1952. Jeho vybudovaniu predchádzal v roku 1949 geologický hĺbkový vrt. Termálna voda z hĺbky 97 metrov s teplotou 41 stupňov Celzia a výdatnosťou sedem litrov za sekundu umožnila výstavbu kúpaliska s jedným bazénom s kapacitou 300 osôb.