Na Starom zámku pripravili múzejníci pre žiakov špeciálnu aktivitu
Autor TASR
Banská Štiavnica 26. mája (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravilo k výstave zrekonštruovanej maľby Posledná večera od akademického maliara Stana Lajdu špeciálnu aktivitu aj pre žiakov škôl. V priestoroch Starého zámku pre nich pripravilo novinku, ktorá v sebe spája umenie, históriu aj interaktívne vzdelávanie. Informovali o tom banskoštiavnickí múzejníci.
„Cieľom novej aktivity je priblížiť svet renesancie mladej generácii moderným a pútavým spôsobom. Program nie je postavený na pasívnom výklade, ale na aktívnom zapojení žiakov do riešenia hádaniek a úloh priamo v expozícii,“ priblížilo múzeum.
Program je určený pre žiakov vo veku od ôsmich do 15 rokov, pričom múzeum pripravilo pre školské skupiny dva varianty návštevy tejto aktivity. Múzejníci priblížili, že na základe štúdia detailov maľby Stana Lajdu musia žiaci doplniť chýbajúce slová v listoch, ktoré po sebe zanechal majster Leonardo. Súčasťou výzvy je aj lúštenie zrkadlového písma, ktoré bolo pre da Vinciho typické.
