Na Staromestskej ulici v Bratislave došlo k nehode, tvoria sa kolóny
Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Na Staromestskej ulici v Bratislave došlo v stredu ráno k nehode. V oboch smeroch sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
„V Bratislave na Staromestskej skončilo na streche osobné auto, na mieste sú záchranné zložky, rátajte so zdržaním v oboch smeroch,“ uviedla Zelená vlna STVR.
