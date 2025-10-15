Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Staromestskej ulici v Bratislave došlo k nehode, tvoria sa kolóny

Staromestská ulica. Foto: Chr.Mitsides

Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Na Staromestskej ulici v Bratislave došlo v stredu ráno k nehode. V oboch smeroch sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

„V Bratislave na Staromestskej skončilo na streche osobné auto, na mieste sú záchranné zložky, rátajte so zdržaním v oboch smeroch,“ uviedla Zelená vlna STVR.
