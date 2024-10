Na Staromestskej ulici v Bratislave sa čaká na stanovisko inšpektorátu

Bratislava 12. októbra (TASR) - Termín, kedy by hlavné mesto mohlo pristúpiť k plánovanej úprave šírky jazdných pruhov na Staromestskej ulici v Bratislave, ešte nie je známy. Magistrát aktuálne čaká na stanovisko krajského dopravného inšpektorátu (KDI), keďže v spracovanom projekte organizácie dopravy urobil ešte zmenu. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Projekt čiastočného riešenia na zlepšenie dodržiavania rýchlosti avizovalo hlavné mesto vlani aj ako reakciu na tragickú dopravnú nehodu na zastávke Zochova v roku 2022. Naďalej však trvá na tom, aby bolo priamo obciam umožnené merať rýchlosť.



"Náš zámer je naďalej aktuálny. V projekte sme sa ale rozhodli urobiť ešte drobnú úpravu vodorovného značenia s cieľom zvýšiť bezpečnosť a predložiť ho opätovne krajskému dopravnému inšpektorátu na stanovisko, ktorého doručenie očakávame v najbližších dňoch," skonštatoval Bubla.



Navrhovaná zmena organizácie dopravy na Staromestskej ulici sa týka celého jej úseku. V komplexnom projekte hlavné mesto upravilo vodorovné dopravné značenie v úseku od podjazdu na Staromestskej ulici až po Most SNP. Jazdné pruhy, ktoré majú vo viacerých úsekoch rôznorodé šírky, boli zúžené na jednotnú šírku tak, aby to podporilo dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti 50 kilometrov za hodinu (km/h). Upravené bolo tiež vodorovné dopravné značenie v priestore zastávok MHD Staromestská či pri pripájaní vozidiel od Hodžovho námestia.



Magistrát však naďalej trvá na tom, že z jednoznačne najúčinnejších spôsobov, ako výrazne zlepšiť dodržiavanie povolenej rýchlosti, je meranie rýchlosti, najmä prostredníctvom stacionárnych radarov. V súčasnosti tieto kontroly môže vykonávať iba Policajný zbor (PZ) SR. Spolu s ďalšími samosprávami a združeniami dlhodobo apeluje, aby bolo priamo obciam umožnené vykonávať meranie povolenej rýchlosti, najmä prostredníctvom stacionárnych radarov a uplatňovaním objektívnej zodpovednosti. Hlavnému mestu by to umožnilo zlepšiť bezpečnosť na viacerých cestných úsekoch vrátane Staromestskej ulice.



Vyžaduje si to však legislatívnu zmenu, ktorú musí schváliť Národná rada SR. Téma by pritom mohla byť súčasťou plánovaných úprav zákona o obecnej polícii. Jeho nový návrh má Ministerstvo vnútra SR predložiť na základe programového vyhlásenia vlády do 30. júna 2025. "Momentálne prebieha legislatívny proces na prípravu tohto návrhu," uviedol pre TASR hovorca Prezídia PZ Roman Hájek s tým, že ak bude schválená možnosť merania rýchlosti obecným políciám, ich oprávnenie vznikne platnosťou daného zákona.



Hlavné mesto v minulosti takisto avizovalo projekt revitalizácie verejného priestoru v okolí Zochovej. Aktuálne je vo fáze prípravy architektonickej štúdie. Dôraz kladie predovšetkým na zvýšenie kvality a bezpečnosti priestoru zastávok MHD i nadväzujúcich peších ťahov. Cieľom je celková obnova verejného priestranstva v danej lokalite, zlepšenie bezbariérovosti chodníkov a doplnenie, ako aj revitalizácia zelene. "Materiál je aktuálne v štádiu rozpracovanosti," poznamenal Bubla.



Dopravná nehoda v centre Bratislavy, ktorú spôsobil opitý vodič, si 2. októbra 2022 vyžiadala päť mŕtvych a niekoľko zranených osôb. Na zastávke sa malo nachádzať približne 40 ľudí.