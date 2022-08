Na starostku bratislavského Nového Mesta chce kandidovať S. Timková

Bratislava 22. augusta (TASR) - Na starostku bratislavského Nového Mesta bude v tohtoročných komunálnych voľbách kandidovať aj obyvateľka Simona Timková. Potvrdila to pre TASR. Kandidovať chce ako nezávislá s podporou politickej strany, ktorá bude známa po ukončení rokovaní.



"Rozhodla som sa kandidovať, pretože mám jasnú predstavu o tom, ako má vyzerať mestská časť v 21. storočí," skonštatovala Timková.



Priestor podľa vlastných slov vidí napríklad pre technológie či smart riešenia, v rámci benefintov ponúka osobný kontakt. Prioritou je pre ňu životné prostredie, alternatívna doprava či sporné riešenie pri využívaní energií, ale aj finančná podpora pre mladých ľudí. Venovať sa chce tiež oblasti výstavby.



Pozornosť treba podľa nej venovať napríklad aj cielenému vzdelávaniu detí a ich pohybu. "Školy v našej mestskej časti máme veľmi slušné, ale predstavovala by som si, že každé dieťa, ktoré opustí základnú školu, bude vedieť po nemecky, bude vedieť plávať, korčuľovať a bicyklovať," povedala vo videu na sociálnej sieti.



Na starostu Nového Mesta bude opäť kandidovať aj aktivista, zakladateľ Zelenej hliadky a terajší šéf oddelenia životného prostredia a dopravy na miestnom úrade v Rači Matúš Čupka, ktorý je spoločným kandidátom mestskej strany Team Bratislava, parlamentnej SaS a mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS). Kandidatúru ohlásil tiež novomestský miestny poslanec Andrej Árva. Súčasný šéf novomestskej samosprávy Rudolf Kusý sa chce k svojej prípadnej kandidatúre vyjadriť do konca augusta.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.