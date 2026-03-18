Na starostu bratislavského Nového Mesta chce kandidovať T. Čajda
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - O post starostu bratislavského Nového Mesta chce v tohtoročných jesenných voľbách zabojovať Tomáš Čajda, ktorý sa roky pohybuje v samosprávnej sfére a venuje sa eurofondom, investíciám a verejnému obstarávaniu. Svoju rozhodnutie odôvodňuje stagnáciou mestskej časti a tým, že akoby zabudla, čo má robiť. Kandidovať chce ako nezávislý. Uviedol to pre TASR.
„Kandidovať som sa rozhodol, pretože mi na Novom Meste záleží. Nové Mesto však toto volebné obdobie zastalo a potrebuje rozhýbať. Po rokoch skúseností zo samosprávy som sa ich rozhodol ponúknuť Novomešťanom,“ skonštatoval Čajda, ktorý podľa vlastných slov ponúka odbornosť a nezávislosť.
V rámci programu Rozhýbem Nové Mesto sa zameriava na viaceré oblasti. Za jednu z priorít považuje pilotný projekt Housing benefits, teda príspevkov na bývanie pre Novomešťanov v núdzi. Spomína tiež pilotný projekt Centrum krízovej pomoci. V rámci sociálnej oblasti sa chce venovať aj starostlivosti o seniorov v denných centrách, spolupráci s neziskovým sektorom a dobrovoľníkmi či riešeniu problému s osobami so závislosťami a ľuďmi bez domova.
Zasadiť sa chce o efektívne vynakladanie financií, znižovanie výdavkov na chod miestneho úradu i nákladov na budovy či zníženie závislosti na externých dodávateľoch, ale aj o lepšie čerpanie eurofondov. V rámci moderného školstva avizuje partnerskú komunikáciu s riaditeľmi i učiteľmi, inklúziu, dobudovanie kapacít škôlok či projekty zamerané na environmentálnu výchovu v spolupráci s neziskovým sektorom.
Pozornosť chce venovať aj kultúre vrátane koncertov a farmárskych trhov v Tržnici či hudobnej škole pre deti a skúšobni pre začínajúce kapely, podpore športu, investíciám do ciest, chodníkov a parkovísk, ako aj skvalitneniu údržby verejných priestorov, zeleni a adaptácii na zmenu klímy. Avizuje naštartovanie súťaže na budovu „Vernosť“ so súkromným sektorom, novomestskú pláž na Kuchajde, snahu dokončiť revitalizáciu Račianskeho mýta, novomestský „skate cup“ v skate parku na Kuchajde či vytvorenie „rýchlej roty“ zameranej na operatívne odstraňovanie nedostatkov súvisiacich s bežnou údržbou.
