Na starostu bratislavského Ružinova bude kandidovať I. Švihran

Bratislava 2. júla (TASR) - Na starostu bratislavského Ružinova bude v tohtoročných komunálnych voľbách kandidovať aktivista a publicista Ivor Švihran. Oznámil to na sobotnom tlačovom brífingu. Neuchádza sa o podporu žiadnej politickej strany ani hnutia.



Medzi svoje priority zahrnul zvýšenie bezpečnosti na cestách v Ružinove, rozvoj cyklodopravy, riešenie kritickej situácie s parkovaním či komplexnú obnovu verejného priestranstva a vnútroblokov.



Za dôležité považuje Švihran aj rovnomernejšie financovanie jednotlivých častí Ružinova. Tvrdí, že mestská časť nemá žiadnu víziu rozvoja. "Každý doterajší starosta sa zameral na udržanie priazne určitej štvrte alebo časti obyvateľov. Aj preto sú dnes rozsiahle oblasti Ružinova ako Trnávka, Nivy, Prievoz či Vlčie hrdlo zanedbané a finančne podvyživené, hoci naša mestská časť patrí k najbohatším v Bratislave," vyhlásil.



Zaviesť chce tiež opatrenia na adaptáciu na klimatické zmeny. "Mestská časť nezvláda ani nastávajúcu klimatickú zmenu a už opakovane sa stala najprehriatejšou časťou Bratislavy. Dnes musíme mať jasný plán na obnovu stromoradí a parkov, ale aj udržanie a rozvoj lužných lesov v južnej časti Ružinova, ktoré môžu výrazne pomôcť v boji s následkami otepľovania," dodal Švihran.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.