Na starostu bratislavského Ružinova bude kandidovať P. Strapák

Bratislava 26. júla (TASR) - Na starostu bratislavského Ružinova bude v tohtoročných komunálnych voľbách kandidovať ružinovský miestny a bratislavský mestský poslanec Peter Strapák. Svoju kandidatúru oznámil v utorok. Kandidovať bude ako nezávislý.



"Chcem, aby sme Ružinov posunuli na vyššiu úroveň, aby sme našu mestskú časť dokázali skutočne zmeniť. Mám skúsenosti a víziu, ako pre nás všetkých, pre každú časť Ružinova, spraviť to najlepšie," skonštatoval Strapák vo videu na sociálnej sieti.



Odvoláva sa na to, že ako dvojnásobný poslanec háji záujmy mestskej časti i hlavného mesta už takmer štyri roky. Sen o lepšej spolupráci pre obyvateľov Ružinova sa však podľa neho rozplynul na veľkých egách, kšeftoch a rodinkárstve. Poukazuje napríklad na to, že je síce Ružinov druhá najbohatšia mestská časť v Bratislave, stále má však rozbité chodníky či cesty. Svoje rozhodnutie kandidovať odôvodňuje aj tým, že nechce počúvať sľuby, ktoré sa neplnia, alebo aby poslanci spolu s občanmi bojovali so starostom.



Na starostu Ružinova už ohlásil kandidatúru aj aktivista a publicista Ivor Švihran, ktorý sa neuchádza o podporu žiadnej politickej strany ani hnutia. Svoju opätovnú kandidatúru potvrdil aj súčasný šéf miestnej samosprávy Martin Chren. Kandiduje tiež ako nezávislý.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.