Na starostu bratislavskej Karlovej Vsi chce kandidovať R. Valent
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - O post starostu bratislavskej Karlovej Vsi chce v tohtoročných jesenných voľbách zabojovať René Valent, ktorý pôsobí v oblasti prípravy a čerpania eurofondov na Ministerstve dopravy SR. Je kandidátom strany Právo na pravdu. Hovorí, že chce mestskú časť posunúť vpred. Za svoje priority označil bezpečný verejný priestor, dopravu a modernizáciu infraštruktúry.
„Karlova Ves si zaslúži vedenie, ktoré bude mať víziu, odbornosť a energiu prinášať nové riešenia. Chcem, aby bola modernou mestskou časťou, na ktorú budú jej obyvatelia hrdí,“ skonštatoval Valent.
Podľa vlastných slov nechce byť starostom, ktorý bude len rozdeľovať peniaze z rozpočtu. Naopak, chce, aby Karlova Ves dokázala získavať nové financie z eurofondov a dotačných výziev. Sám sa na rezorte dopravy venuje podpore samospráv pri príprave projektov a čerpaní eurofondov, najmä v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry. Pokračovať chce v projektoch, ktoré mestská časť rozbehla, zároveň poukazuje na projekty, ktoré sa odkladajú desiatky rokov.
Strana Právo na pravdu zároveň avizuje, že v najbližších mesiacoch predstaví programové priority pre Karlovu Ves aj kandidátov do miestneho zastupiteľstva.
Kandidatúru na starostu Karlovej Vsi ohlásil aj dlhoročný miestny poslanec Martin Vician. Je kandidátom štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Súčasná dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová tento post obhajovať nebude, kandiduje totiž na primátorku Bratislavy. Ako jeden z možných kandidátov na starostu sa spomína súčasný vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Zahradník, kandidatúru zatiaľ neohlásil.
