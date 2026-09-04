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Na starostu bratislavskej Karlovej Vsi chce kandidovať B. Záhradník
V prípade úspechu sa chce sústrediť najmä na obnovu ciest a chodníkov, parkovanie, vnútrobloky a verejné priestory, školy a škôlky, bezpečnosť a dostupné sociálne a zdravotné služby.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - O post starostu bratislavskej Karlovej Vsi chce v tohtoročných jesenných voľbách zabojovať Branislav Záhradník, súčasný vicestarosta tejto mestskej časti a poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva. Svoju kandidatúru oznámil na sociálnej sieti.
V prípade úspechu sa chce sústrediť najmä na obnovu ciest a chodníkov, parkovanie, vnútrobloky a verejné priestory, školy a škôlky, bezpečnosť a dostupné sociálne a zdravotné služby. „Chcem nadviazať na všetko dobré, čo sa v Karlovej Vsi pod vedením starostky Dany Čahojovej podarilo a čo dnes funguje. Kontinuita je prirodzená a prospešná. Nemá zmysel robiť hrubé čiary, spochybňovať všetko dosiahnuté a po každých voľbách začínať odznova. Kontinuita však neznamená, že všetko má zostať bez zmeny,“ povedal Záhradník. Ako tvrdí, pozná problémy Karlovej Vsi, vie, kde je potrebné pridať, čo sa musí zmeniť a aké nové príležitosti sa otvárajú.
Na prácu starostu sa cíti dobre pripravený, poukázal pritom na svoje skúsenosti z práce vicestarostu. „Nenosím žiadne stranícke tričko, a preto dokážem spolupracovať s každým, komu záleží na Karlovej Vsi. Mali by sme dobre spolupracovať s magistrátom, lebo sme súčasťou jedného mesta. Ale nemôžeme byť len vykonávateľom rozhodnutí bez ohľadu na vôľu obyvateľov Karlovej Vsi. Ako starosta presadím, aby sme boli rešpektovaným a rovnocenným partnerom,“ povedal Záhradník. Starosta nemôže podľa neho pracovať sám, ale potrebuje spolupracujúce zastupiteľstvo a odborný tím.
Záhradník predstavil aj svoj tím. Jeho súčasťou je napríklad právnička a manažérka Petra Hudáková, s ktorou dlhodobo spolupracuje. „Okolo nás vznikol pestrý tím kandidátov na poslancov, v ktorom sa spájajú skúsené osobnosti s novými tvárami, s radom odborníkov a predstaviteľov miestnych komunít,“ povedal. Ako dodal, ich program je ambiciózny a vychádza z poznania finančných možností Karlovej Vsi.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
V prípade úspechu sa chce sústrediť najmä na obnovu ciest a chodníkov, parkovanie, vnútrobloky a verejné priestory, školy a škôlky, bezpečnosť a dostupné sociálne a zdravotné služby. „Chcem nadviazať na všetko dobré, čo sa v Karlovej Vsi pod vedením starostky Dany Čahojovej podarilo a čo dnes funguje. Kontinuita je prirodzená a prospešná. Nemá zmysel robiť hrubé čiary, spochybňovať všetko dosiahnuté a po každých voľbách začínať odznova. Kontinuita však neznamená, že všetko má zostať bez zmeny,“ povedal Záhradník. Ako tvrdí, pozná problémy Karlovej Vsi, vie, kde je potrebné pridať, čo sa musí zmeniť a aké nové príležitosti sa otvárajú.
Na prácu starostu sa cíti dobre pripravený, poukázal pritom na svoje skúsenosti z práce vicestarostu. „Nenosím žiadne stranícke tričko, a preto dokážem spolupracovať s každým, komu záleží na Karlovej Vsi. Mali by sme dobre spolupracovať s magistrátom, lebo sme súčasťou jedného mesta. Ale nemôžeme byť len vykonávateľom rozhodnutí bez ohľadu na vôľu obyvateľov Karlovej Vsi. Ako starosta presadím, aby sme boli rešpektovaným a rovnocenným partnerom,“ povedal Záhradník. Starosta nemôže podľa neho pracovať sám, ale potrebuje spolupracujúce zastupiteľstvo a odborný tím.
Záhradník predstavil aj svoj tím. Jeho súčasťou je napríklad právnička a manažérka Petra Hudáková, s ktorou dlhodobo spolupracuje. „Okolo nás vznikol pestrý tím kandidátov na poslancov, v ktorom sa spájajú skúsené osobnosti s novými tvárami, s radom odborníkov a predstaviteľov miestnych komunít,“ povedal. Ako dodal, ich program je ambiciózny a vychádza z poznania finančných možností Karlovej Vsi.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.