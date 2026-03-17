Na starostu Karlovej Vsi chce kandidovať miestny poslanec M. Vician
Vician je zatiaľ jediným známym kandidátom na šéfa tejto mestskej časti.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - O post starostu bratislavskej Karlovej Vsi chce v tohtoročných jesenných voľbách zabojovať dlhoročný miestny poslanec a predseda poslaneckého klubu Team Bratislava Martin Vician. Oznámil to na utorňajšej tlačovej konferencii. Je kandidátom štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Hovorí, že chce mestskú časť riadiť prostredníctvom spolupráce, nie hádok a škriepok.
„Mám energiu, mám skúsenosti, mám tím. Ponúkam prístup na riešenie problémov ako verejnú službu pre obyvateľov Karlovky a Dlhých Dielov. Viem vyboxovať pre Karlovu Ves maximum,“ skonštatoval Vician, ktorý zároveň začína spolu so svojím tímom, ktorý nazval „inovatívnou úderkou“, pracovať.
Hovorí, že dosť bolo sľubov, naopak, chce prinášať riešenia, analýzy a plány a keď prídu voľby, chce ponúknuť projekty hotové na realizáciu. Príkladom má byť napríklad rekonštrukcia Jurigovho námestia, ktorú chce začať spolu s hlavným mestom. Prvú fázu sľubuje už na budúci rok. Avizuje tiež projekt moderného parkovania na Dlhých dieloch či hĺbkovú revitalizáciu a rekonštrukciu Parku SNP v Líščom údolí. Za jeden zo „srdcových“ projektov považuje digitalizáciu miestneho úradu. „Chcem, aby sa Karlova Ves stala digitálnym lídrom pre služby obyvateľov,“ odkázal Vician.
Vician je zatiaľ jediným známym kandidátom na šéfa tejto mestskej časti. Súčasná dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová tento post obhajovať nebude, kandiduje totiž na primátorku Bratislavy. Ako jeden z možných kandidátov na starostu sa spomína súčasný vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Zahradník, kandidatúru zatiaľ neohlásil.
